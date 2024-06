Mais le Real est grand, et Carvajal a surgi sur corner, délivrant les siens à la 74e minute. Les occasions se sont ensuite multipliées pour les Merengue et Kobel a dû s'incliner une nouvelle fois. C'est Vinicius qui a fait le break, suite à une erreur de la défense allemande.

Les Madrilènes ont montré de meilleures intentions en deuxième période. Toni Kroos n’était pas loin de tromper Kobel sur coup franc, mais le portier suisse restait vigilant (48e). Dani Carvajal se procurait une occasion de but huit minutes plus tard, sur un centre de Vinicius Jr. Sa frappe n’inquiétait toutefois pas le gardien du Borussia.

La Real a souffert, mais le Real est grand et il gagne toujours. En première mi-temps de cette finale attendue, c'est pourtant Dortmund qui s’est montré le plus entreprenant. Les Allemands se sont procurés des occasions franches et ont touché le poteau sur une frappe de Niclas Füllkrug. Thibaut Courtois, qui n’a joué que quatre matchs cette saison, est intervenu à plusieurs reprises.

Ce club de foot allemand a réussi «une Xamax»

Bochum a sauvé sa place en Bundesliga après une folle remontada en barrage contre Düsseldorf. Un exploit qui rappelle celui de Neuchâtel Xamax face à Aarau en 2019.

Il y a cinq ans, le 2 juin 2019, Neuchâtel Xamax écrivait l'une des pages les plus folles de l'histoire du football suisse. Ce jour-là, les Xamaxiens sauvaient leur place en Super League lors du match retour du barrage à Aarau après un scénario que même Alfred Hitchcock n'aurait pas pu inventer: une victoire aux tirs au but, après avoir dû combler un déficit de... quatre buts. Vainqueurs 4-0 dans le temps réglementaire au Brügglifeld, les «rouge et noir» avaient été fessés par le FC Aarau – 2e de Challenge League – sur le même score trois jours plus tôt à la Maladière.