Sur un aspect précis, Mats Hummels et ses coéquipiers du BvB ont intérêt à perdre la finale de Champions League. image: keystone/shutterstock

Dortmund a intérêt à... perdre la finale de la Ligue des champions

Ce match pour le titre samedi à Wembley (21h00) entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid présente un aspect des plus cocasses.

Plus de «Sport»

Si le football n'était qu'argent, on assisterait à des scènes surréalistes lors de la finale de la Ligue des champions samedi à Londres. On verrait par exemple les joueurs de Dortmund marquer des auto-goals, faire exprès de tirer à côté de la cage adverse ou encore prendre des cartons rouges inutiles. Car oui, si le football n'était qu'argent, Dortmund aurait intérêt à... perdre cette finale contre le Real Madrid.

La raison de cette situation des plus cocasses se trouve dans le contrat de Jude Bellingham, transféré (pour 103 millions d'euros) du club allemand au Real l'été dernier. Selon Bild, repris par plusieurs médias, une clause stipule qu'en cas de sacre des Madrilènes en Ligue des champions, ils doivent verser 25 millions d'euros au Borussia Dortmund.

Le milieu axial du Real Jude Bellingham réalise une très belle première saison avec son nouveau club. Image: keystone

C'est plus que ce que les Allemands recevraient de l'UEFA s'ils remportent la reine des compétitions européennes (20 millions). Le vice-champion, lui, obtient une prime de 15 millions.

Autrement dit: si Dortmund perd cette finale contre le Real, il empochera au total 40 millions d'euros. Soit 20 de plus que s'il la gagne...

Mais heureusement, le football n'est pas (encore) qu'une affaire de gros sous, n'en déplaise à ses détracteurs. Alors on met notre pied à couper que les «jaune et noir» donneront tout pour soulever une deuxième fois le prestigieux trophée après 1997 (avec un certain Stéphane Chapuisat en attaque).

Le même Jude Bellingham, alors avec le maillot de Dortmund en mai 2023. Image: keystone

Pour un club, la coupe aux grandes oreilles est le Graal, sportivement en tout cas. Pour un joueur, la gagner est un moment incomparable dans une carrière. Et même financièrement, elle peut rapporter beaucoup à plus long terme.

On imagine par exemple très facilement de nouveaux et clinquants sponsors vouloir associer leur marque à un champion d'Europe. Sans parler de la hausse des recettes issues du merchandising (maillots et autres produits aux couleurs du club vendus). Soyez donc rassurés: les défenseurs du Borussia Dortmund ne tireront pas dans leur propre cage samedi à Wembley.