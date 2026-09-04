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Pourquoi ce joueur et sa mère ont éclaté en sanglots devant les caméras

Pablo García et sa mère ont été aperçus en pleurs au moment de quitter les installations du Real Betis, qui affronte le Real Madrid ce vendredi. Voici pourquoi.

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C’est une scène inhabituelle: mardi, Pablo García et sa mère ont été filmés en pleurs, dans leur voiture, à la sortie du centre d’entraînement du Real Betis, où les supporters patientent habituellement dans l’espoir d’obtenir un autographe.

Comment se fait-il qu’un joueur de Liga ait autant laissé libre cours à ses émotions dans un milieu du football où il est si rare de voir les joueurs se montrer aussi vulnérables? Pourquoi sa mère était-elle dans un état similaire? Les explications se trouvent du côté du mercato.

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Pablo García a été cédé au Racing Santander lors de la dernière journée du marché des transferts, un accord nécessaire pour équilibrer les comptes du Real Betis après la signature de la star Dani Ceballos. L’Andalou est de retour chez lui après ses années à Arsenal et au Real Madrid, un club qu’il retrouvera d’ailleurs dès vendredi en championnat, puisque les Merengues se déplacent chez les Verdiblancos.

Pour García et son entourage, l’émotion était forte après l’officialisation de son transfert, même si un départ était dans les tuyaux depuis quelques semaines, après des négociations avec Hull City ou encore l'Olympiacos.

Il faut dire que le joueur de 20 ans a fait toutes ses classes au Real Betis, un club qu'il a rejoint il y a près de quinze ans. Non seulement il quitte donc son club de toujours, mais aussi sa ville natale de Séville et sa famille, puisqu’il déménage dans le nord de l’Espagne. Une première séparation à bien des égards, donc, que l’on peut également imaginer difficile pour sa mère, surtout dans ce contexte urgent et imprévu du mercato.

Pablo García a gravi tous les échelons avec le Real Betis, jusqu’à intégrer l’équipe première et à disputer 33 matchs avec elle, inscrivant même son premier but en Liga il y a quelques jours à peine, d’une inspiration géniale sur demi-volée contre Valence.

García espérait sans doute secrètement percer davantage dans son club de cœur et découvrir la Ligue des Champions avec les Verdiblancos, qui défieront cette année Arsenal et le Bayern Munich dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. A l’émotion s’ajoute donc un sentiment d’échec.

Après la diffusion de ces images, les fans de Santander pouvaient craindre de voir débarquer dans leur club un joueur anéanti et au fond du trou psychologiquement. Mais le père du footballeur a tenu à rassurer. «Ce qui l'intéresse cette année, à 20 ans, c'est de jouer le plus possible pour relancer sa carrière, jouer et prendre du plaisir. Il va tout donner et faire de son mieux pour le Racing», a-t-il déclaré dans la célèbre émission El Chiringuito.

(roc)