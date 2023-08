Le Servette FC n'a pas réussi à faire mieux que 1-1 mardi soir chez lui face aux Glasgow Rangers. Image: KEYSTONE

Servette quitte la Ligue des champions la tête haute

Poussés par un formidable public, les Grenat n'ont pas réussi à faire mieux que 1-1 mardi soir chez eux face aux Glasgow Rangers. Ils sont éliminés au 3e tour des qualifs et joueront l'Europa League.

Plus de «Sport»

Servette n'a pas réussi de nouvel exploit en Ligue des champions mardi soir. Les Genevois ont fait match nul 1-1 face aux Glasgow Rangers et sont donc éliminés au 3e tour des qualifications de la Ligue des champions. Pour rappel, les Ecossais l'avaient emporté 2-1 à l'aller.

Les Grenat peuvent nourrir des regrets, tant cette équipe des Rangers semblait prenable. Ce sont d'ailleurs les Servettiens qui ont ouvert la marque sur un magnifique tir enroulé de Dereck Kutesa (23e).

Dereck Kutesa après son ouverture du score. Image: KEYSTONE

Les hommes de René Weiler s'étaient déjà créé une énorme occasion à la 7e minute, mais Cognat – subtilement servi grâce à une talonnade de Bedia – échouait seul devant le portier écossais Butland. A la 39e, Kutesa, auteur d'un rush sur le côté gauche, a malheureusement oublié Guillemenot qui était seul devant le but en préférant tirer. Une frappe contrée par le dernier rempart des Gers.

Incapables d'enfoncer le clou, les Genevois ont subi dans les premières minutes de la seconde période. Les Rangers, revenus du thé plus inspirés et agressifs, ont égalisé grâce à une tête de leur capitaine Tavernier à la 50e, qui a surgi dans le dos de Timothé Cognat, trop large au marquage. Soutenus par un formidable public (26 000 spectacteurs, guichets fermés), les Grenat ont poussé pour arracher ce but qui leur aurait offert les prolongations. En vain.

Le formidable tifo du Stade de Genève pour l'entrée des équipes. Image: KEYSTONE

Le Servette FC quitte la Ligue des champions la tête haute, mais avec des regrets. Ils disputeront la phase de poules de l'Europa League. Quant aux Rangers, ils affronteront le PSV Eindhoven en barrages de la reine des compétitions européennes.