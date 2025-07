Julian Alaphilippe a mis en rogne une spectatrice

Le coureur vedette de l'équipe suisse Tudor a dérobé en pleine course une pancarte à une spectatrice. Il lui a ensuite présenté ses excuses.

Elle attendait là, au bord de la route, en haut du col du Tourmalet. Dans ses mains, une pancarte à l'effigie de son coureur préféré: Wout van Aert. Or le coureur belge ne verra jamais ce que sa supportrice lui avait concocté, la faute à Julian Alaphilippe.

Sans la moindre animosité, le Français s'est saisi du carton, avant de le déchirer, tout cela pendant qu'il pédalait. Il n’en veut évidemment pas à WVA: Alaphilippe a simplement utilisé la pancarte comme on le faisait autrefois avec le papier journal, la glissant sous son maillot pour se protéger du froid dans la descente à venir du col du Tourmalet. Il n'avait ni coupe-vent dans sa poche, ni la voiture de l’équipe Tudor à proximité.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Il apparaît toutefois que la spectatrice en question n’a pas apprécié, sur l'instant, qu’on lui vole sa pancarte en l'honneur de Wout van Aert. Elle semble d'abord avoir résisté lorsque Julian Alaphilippe l’a attrapée. On entend ensuite une femme pousser un cri quelques secondes plus tard.

La course a continué, et le Français a tenu à présenter ses excuses à la supportrice du Belge. «Je m'excuse à la dame pour le panneau», a-t-il déclaré, sur son vélo, devant la moto-caméra à laquelle il a confié le morceau de carton. Il venait alors de retrouver un équipement plus conventionnel dans le col d'Aspin.

Il se pourrait que le leader de l’équipe Tudor se fasse à nouveau remarquer, dimanche, sur les routes du Tour de France. Non pas en raison du froid, les coureurs ayant quitté les Pyrénées, mais bien parce que le profil accidenté de cette 15e étape lui convient.

