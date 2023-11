Voici le ballon de l'Euro 2024 et il n'est pas comme les autres

L'UEFA vient de dévoiler le ballon que la Suisse utilisera peut-être lors de l'Euro 2024, l'été prochain en Allemagne. Et il y a des surprises.

«Questra Europa» en 1996, «Roteiro» en 2004 ou encore «Uniforia» en 2020: l'UEFA s'est montrée plusieurs fois inspirée pour les noms qu'elle a donné à ses différents ballons officiels à l'Euro. Ça n'est franchement pas le cas pour 2024. Le blase du nouveau venu? «FUSSBALLLIEBE». Oui, comme ça, tout en majuscule.

Vous l'aurez compris, c'est de l'allemand. Logique, le tournoi de l'été prochain a lieu au pays de Goethe et de Thomas Müller. Traduction: «L'amour du football».

Le ballon en question image: uefa.com

Heureusement, les designers se sont montrés plus créatifs que les responsables marketing en charge du nom. Car oui, ce ballon confectionné par Adidas – équipementier officiel de l'événement – a de la gueule. Principalement blanc, il affiche plusieurs triangles noirs qui s'entrechoquent, chacun bordé d'une couleur vive (rouge, vert et jaune orangé). Un bon compromis entre sobriété et originalité. Dans son communiqué, l'UEFA explique ce choix, non sans philosophie et romantisme:

«L'utilisation de couleurs vives rouge, bleu, vert et orange célèbre à la fois le dynamisme que les nations en compétition apportent au tournoi et la pure simplicité du football qui attire tant d'amour des fans du monde entier» Le communiqué de l'UEFA

L'instance du foot européen se targue aussi d'utiliser plus que jamais des matériaux durables tels que «du polyester recyclé et de l'encre à base d'eau» ainsi que «les fibres de maïs, la canne à sucre, la pulpe de bois et le caoutchouc.»

Elle promet également que la coque du ballon permettra «un jeu rapide et précis». Les mauvaises langues diront que la Nati aurait bien besoin de cette nouvelle balle pour ses deux derniers matchs de qualifications face au Kosovo (samedi à Bâle) et à la Roumanie (mardi à Bucarest), histoire de retrouver son football. Pour rappel, les Helvètes ne sont pas encore qualifiés pour cet Euro, eux qui ont encore besoin d'une victoire.

Une première pour un Euro

Autre spécificité de «FUSSBALLLIEBE»: c'est un ballon connecté, comme l'était celui du Mondial 2022. Pour un championnat d'Europe, c'est une première. Le capteur GPS placé à l'intérieur permettra notamment de détecter rapidement les hors-jeu ou encore si le ballon a franchi – ou non – la ligne de but.

Cet Euro 2024 se déroulera du 14 juin au 14 juillet dans dix villes allemandes, à savoir: Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart. Avec, on l'espère, la Nati parmi les 24 équipes. (yog)