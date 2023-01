Cristiano Ronaldo (à gauche) et Lionel Messi vont vivre leur 37e confrontation directe ce jeudi lors d'un match de gala en Arabie saoudite. image: keystone/shutterstock

Ces 5 matchs qui ont construit la légendaire rivalité Messi-Ronaldo

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se retrouvent ce jeudi à l'occasion d'un match de gala en Arabie saoudite (18 h 00). La rivalité mythique entre les deux superstars s'est formée au fil du temps. Retour en cinq dates clés.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont déjà affrontés à 36 reprises sur un terrain de football. Ils se retrouveront une 37e (et dernière?) fois jeudi soir (18 h) en Arabie saoudite, où l'Argentin et le PSG viendront défier une sélection locale composée de joueurs d'Al-Hilal et d'Al-Nassr, club dans lequel vient de signer la star portugaise.

La rivalité Messi-Ronaldo est considérée par beaucoup comme la plus grande de l'Histoire du football, voire du sport. Les organisateurs de ce match de gala sont sans doute de cet avis. Cet antagonisme a surtout été forgé au fil des nombreux matchs entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le Clasico d'Espagne, entre 2009 et 2018.

Voici les cinq principaux matchs qui ont construit cette rivalité mythique.

Finale de la Champions League 2009

A cette époque, Ronaldo joue pour Manchester United. Les Red Devils rêvent de défendre leur titre européen de 2008. Mais ce 27 avril 2009 au stade olympique de Rome, c'est bien Messi et le FC Barcelone qui seront sacrés (2-0).

L'Argentin inscrit même le deuxième but catalan à la 70e minute de... la tête. Malgré sa petite taille (169 cm), il trompe Edwin van der Sar d'une superbe tête croisée.

Le Barça s'adjuge une 3ème Ligue des champions (trois ans après la dernière) et confirme qu'il est bien l'équipe de la deuxième moitié des années 2000. Pour la petite anecdote, cette finale a été arbitrée par le Tessinois Massimo Busacca.

Ronaldo délivre le Real

Ce 20 avril 2011, Cristiano Ronaldo joue sous les couleurs du Real Madrid depuis bientôt deux ans. La lutte est acharnée entre les Madrilènes et le FC Barcelone dans cette finale de Coupe d'Espagne, la Copa del Rey, disputée à Valence. Le roi, ce soir-là, est Portugais. Cristiano Ronaldo inscrit le seul but du match en prolongations, à la 103e minute, et offre le titre aux Merengues.

Pour la petite anecdote, Sergio Ramos laissera tomber le trophée depuis le bus à impériale lors des célébrations dans les rues de Madrid. La coupe a été massacrée sous les roues du véhicule. C'est donc une réplique qui trône dans l'armoire du Real.

Messi installe la climatisation au Bernabéu

Sept jours plus tard seulement après ce sacre du Real, les grands rivaux se retrouvent en match aller des demi-finales de la Ligue des champions. Et pour les Barcelonais, la vengeance est un tapas qui se mange froid. C'est Lionel Messi en personne qui se charge de glacer tout le Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid, en inscrivant un doublé. Son second but à la 87e minute est un chef-d'œuvre: après un une-deux avec Busquets, l'Argentin accélère, transperce toute la défense madrilène en éliminant quatre adversaires et trompe Casillas d'un plat du pied dans le petit filet opposé.

Vainqueur 2-0, le Barça valide sereinement son billet pour la finale au retour (1-1). Un mois plus tard, il bat Manchester United en finale à Wembley (3-1) et remporte sa 4ème Ligue des champions.

Les cracks au rendez-vous

On entend souvent qu'on reconnaît les grands joueurs à leur capacité à être décisifs dans les matchs capitaux. Ce 7 octobre 2012, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne feront pas démentir la théorie. Lors de ce Clasico, les deux hommes assurent le spectacle en inscrivant chacun un doublé, autrement dit tous les buts de ce derby (2-2).

Le Portugais ouvre le score pour le Real à la 22e. Messi égalise à la 31e puis offre l'avantage au Barça (60e). Ronaldo permet à la formation de la capitale de rentrer avec un point (66e).

Le 2-1 de Messi est superbe: un coup franc brossé du pied gauche à 25 mètres, qui termine juste en dessous de la lucarne et ne laisse aucune chance à Iker Casillas.

A la fin de cette saison 2012-2013, le FC Barcelone est sacré champion d'Espagne en établissant un nouveau record de points (100). Le Real Madrid, son dauphin, n'a récolté «que» 85 unités.

Le maillot de la gloire

Huit ans après leur premier affrontement sous les maillots respectifs du Barça et du Real, Messi et Ronaldo se livrent toujours une rivalité acharnée à travers ces deux clubs ennemis. Le 23 avril 2017 voit une nouvelle page de cet antagonisme s'écrire. Messi inscrit le 3-2 décisif en Liga pour les Catalans à la 92e minute (il avait déjà égalisé à la 33e). En plus de jouer un bien mauvais tour aux Madrilènes, l'Argentin s'offre le luxe de narguer le public du Bernabéu avec une célébration devenu légendaire. Il enlève son maillot, le retourne et le tient à bout de bras devant les tribunes des fans du Real, son nom et numéro devant.

Une image iconique... image: keystone

Mais c'est bien le Real Madrid qui sera champion d'Espagne au terme de cet exercice 2016-2017 (avec trois points d'avance sur les Catalans). Pas suffisant, toutefois, pour calmer l'ego de Ronaldo.

Apparemment toujours vexé par l'affront de Messi devant le public madrilène, le Portugais reproduit exactement la même célébration en août 2017 devant les fans du Barça, en match aller de la Supercoupe d'Espagne, après son 0-2 de la 80e minute. Il prend la biscotte pour avoir enlevé son maillot et... se fait expulser 120 secondes plus tard pour un deuxième carton jaune (simulation). Il écopera même d'un total de cinq matchs de suspension pour avoir ensuite bousculé l'arbitre. CR7 se consolera avec la victoire madrilène dans cette Supercoupe (succès 3-1 puis 2-0).

...et sa réplique image: twitter

La dernière confrontation directe entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a eu lieu en décembre 2020, lors d'un match de groupe de la Ligue des champions. Ce soir-là, Ronaldo a largement contribué au succès de la Juventus (3-0) sur la pelouse du FC Barcelone en inscrivant un doublé (deux penalties).

Jeudi, Messi pourrait bien tenir sa revanche, le PSG étant nettement favori face à la sélection saoudienne emmenée par le Portugais.