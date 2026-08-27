On connaît toutes les grosses affiches de la Ligue des champions
Le tirage au sort de la phase de ligue de la Champions League a livré son verdict. Voici ce qu’il faut en retenir.
Paris SG-FC Barcelone, Arsenal-Real Madrid, Inter Milan-Liverpool et Atlético Madrid-Bayern Munich figurent parmi les plus grosses affiches de la phase de ligue de la Ligue des champions. Son tirage au sort a été effectué ce jeudi à Monaco.
36 équipes vont disputer huit matchs de ligue chacune pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale ou, à défaut, pour les barrages.
Le PSG, tenant du titre, se déplacera aussi à Manchester City qui jouera à Barcelone, le Bayern recevra Arsenal, le Real accueillera l'Inter, entre autres gros rendez-vous à l'automne puis au début de l'hiver.
Développement suit.
Plus d'articles sur le sport
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber