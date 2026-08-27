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On connaît toutes les grosses affiches de la Ligue des champions

epa13194870 Former French international Thierry Henry holds the ticket of PSG during the 2026/27 UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 27 August 2026. EPA/SEBASTIEN ...
Thierry Henry a procédé au tirage des clubs de la Ligue des champions.image: Keystone

On connaît toutes les grosses affiches de la Ligue des champions

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Champions League a livré son verdict. Voici ce qu’il faut en retenir.
27.08.2026, 19:1227.08.2026, 19:17

Paris SG-FC Barcelone, Arsenal-Real Madrid, Inter Milan-Liverpool et Atlético Madrid-Bayern Munich figurent parmi les plus grosses affiches de la phase de ligue de la Ligue des champions. Son tirage au sort a été effectué ce jeudi à Monaco.

36 équipes vont disputer huit matchs de ligue chacune pour espérer se hisser parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale ou, à défaut, pour les barrages.

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Le PSG, tenant du titre, se déplacera aussi à Manchester City qui jouera à Barcelone, le Bayern recevra Arsenal, le Real accueillera l'Inter, entre autres gros rendez-vous à l'automne puis au début de l'hiver.

Développement suit.

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