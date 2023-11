Voici la dernière trouvaille du PSG pour gagner la Ligue des champions

Même si on a vu des blessures improbables dans l'histoire du foot, difficile de justifier une absence d'un joueur parce qu'il a pris une TV sur la figure à l'entraînement...

Le FC Sion et le PSG ont le même problème

Pour les écrans géants, on espère juste que le Paris Saint-Germain a réglé les problèmes causés par les fortes rafales de vent sur son Campus PSG, le centre d'entraînement ultra-moderne dont il bénéficie depuis cet été.

Les premières semaines après son arrivée à Paris cet été, l'ancien sélectionneur de l'Espagne portait aussi constamment un micro-cravate pendant les entraînements. Objectif: alors qu'il s'exprimait en espagnol, les analystes devaient ensuite traduire chaque mot ou expression en français pour que Luis Enrique les apprennent et puisse dès lors communiquer avec ses joueurs dans la langue de Molière.

C'est la dernière trouvaille de Luis Enrique pour tirer le meilleur de son équipe et espérer (enfin) gagner la Ligue des champions, l'objectif ultime du Paris Saint-Germain. Ce féru de technologie a auparavant fait installer un échafaudage mobile sur lequel il monte pour observer son équipe avec de la hauteur, là encore à des fins tactiques.

Ainsi, Luis Enrique n'est plus obligé d'attendre le retour aux vestiaires pour faire de l'analyse vidéo avec ses joueurs. Et ceux-ci peuvent instantanément appliquer à l'entraînement les consignes de leur coach.

Aucune oisiveté donc, ils sont bel et bien en train de s'entraîner. Le seul qui a un objet dans la main, c'est le coach, Luis Enrique, et il s'agit d'une télécommande.

De loin, on pourrait croire que les joueurs du PSG, regroupés sur la pelouse de leur centre d'entraînement, font une petite partie de jeu vidéo sur cet écran géant. Mais les fans parisiens peuvent se rassurer: aucun des footballeurs n'a de manette.

Plus de «Sport»

Non, ces personnes ne sont pas en train de faire un «FIFA» sur Playstation.

Non, ces personnes ne sont pas en train de faire un «FIFA» sur Playstation. image: capture d'écran psg.fr

Mort d'un fragile et caprice de roi: pourquoi le marathon fait 42,195 kilomètres

Les tenniswomen furax contre la WTA à cause des conditions au Masters

Mon premier marathon, c'était «comme me faire fister par un ours»

Il cartonnait sur un jeu de voile, le voici embarqué dans une course au large

Ce Romand a travaillé au Mondial de rugby et il a des anecdotes folles

Cette star du hockey a conquis et séduit la Suisse: elle prend sa retraite

D'où vient l'écart entre ma montre GPS et la longueur officielle du parcours?

Lara Gut-Behrami a adopté un rituel qui la rend encore plus forte

On sait enfin ce qui a pécloté au semi-marathon de Lausanne

JO 2030: le grand match entre les projets français et suisse

Le marathon de New York laisse des souvenirs dégoûtants sur son passage

Voici pourquoi on vit plus longtemps en Suisse qu'ailleurs

Ce nouveau concurrent français vient défier Coop et Migros

Migros va mal et s'apprêterait à prendre une décision radicale

Les plus lus

«Au FC Bâle, la mère des Yakin amenait le goûter à l'entraînement»

Emine Yakin, mère des stars du foot suisse Murat et Hakan, est décédée lundi à Bâle à 89 ans. Son charisme, son look et sa relation fusionnelle avec ses fils ont fait d'elle un personnage culte. Portrait.

«Si elle savait l'allemand, elle serait présidente de la Suisse», lui avait un jour rendu hommage Murat Yakin. Cette phrase, même si elle avait une vocation humoristique, souligne combien Emine Yakin était une femme haute en couleur. «C'était un monument!», s'exclame Michel Pont, qui l'a côtoyée quand il était coach-assistant de la Nati.