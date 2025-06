Servettiens et Lausannois seront fixés ce mercredi. image: shutterstock/keystone

Voici ce qui attend Servette et Lausanne en Coupe d’Europe

Trois des cinq clubs suisses engagés en Coupe d’Europe, dont Servette et le Lausanne-Sport, connaîtront leurs premiers adversaires ce mercredi. Tour d’horizon.

Jakob weber

Ce mercredi, à Nyon, le tirage au sort du 2e tour de qualification livrera les premiers adversaires du Servette FC, du FC Lugano et du Lausanne-Sport, engagés respectivement en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Conférence. Les rencontres se disputeront lors des deux dernières semaines de juillet, avant puis après le week-end de reprise en Super League. Young Boys et le FC Bâle feront leur entrée en lice un mois plus tard.

Le programme à Nyon Tirage du 2e tour de la Ligue des champions: 12h

Tirage du 2e tour de la Ligue Europa: 13h

Tirage du 2e tour de la Ligue Conférence: 14h



Pour les représentants suisses, l’objectif au cours de la campagne à venir sera aussi de récupérer une cinquième place européenne. Car à l'issue de l’exercice 2025/2026, seuls quatre clubs de Super League seront qualifiés pour les compétitions continentales. En outre, le champion national devra franchir un tour de qualification supplémentaire pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions. Cette rétrogradation s’explique par les résultats moins clinquants des équipes suisses sur la scène européenne ces dernières années.

Cependant, grâce à la suppression des résultats de la saison 2020/2021, la Suisse remonte déjà d’un rang au coefficient UEFA, passant de la 17e à la 16e place. Le seuil pour retrouver cinq places est établi à la 15e position. Les concurrents directs de la Suisse sont l’Autriche et le Danemark, deux nations encore accessibles, tout comme l’Ecosse, qui ne compte que 1,5 point de retard.

Des points sont attribués pour chaque victoire ou match nul, des bonus étant accordés en cas de qualification pour une phase de groupes ou un tour à élimination directe. Le total de points récoltés cette saison sera ensuite divisé par le nombre de participants (cinq pour la Suisse), puis ajouté aux résultats des quatre exercices précédents.

Servette, vice-champion de Suisse, entame son parcours au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Les Genevois, placés dans la «voie de la ligue», ne sont pas têtes de série et affronteront donc soit les Glasgow Rangers, Salzbourg ou Viktoria Plzen. En 2024, les Grenat avaient été éliminés par les Tchèques aux tirs au but en huitièmes de finale de la Conference League. En cas de qualification, des adversaires tels que Benfica, le FC Bruges ou Feyenoord pourraient ensuite se dresser sur leur route. Un échec et Servette sera reversé au 3e tour de qualification de la Ligue Europa.

Les Servettiens lors de la séance de tirs au but perdue contre Plzen. Image: keystone

Le FC Lugano, lui, est l’équipe la moins bien classée parmi les têtes de série au 2e tour de qualification de la Ligue Europa. Les Tessinois évitent donc, de justesse, des adversaires comme Anderlecht, le Shakhtar Donetsk, Midtjylland ou le Sporting Braga. Le tirage le plus délicat sur le papier serait le Besiktas Istanbul. Lugano pourrait aussi affronter Cluj, Utrecht ou le Hibernian FC. En cas d’élimination, le club tessinois poursuivrait sa campagne européenne en jouant les qualifications de la Ligue Conférence.

C’est d’ailleurs par cette compétition que débutera la saison européenne du Lausanne-Sport, cinquième du dernier championnat. Les Vaudois ont obtenu le précieux sésame grâce à la victoire du FC Bâle en Coupe de Suisse. Lausanne est tête de série dans sa voie de qualification et affrontera un adversaire théoriquement plus abordable. Hammarby ou l'AIK figurent parmi les noms les plus connus. Il est toutefois probable que Lausanne ait à se déplacer en Europe de l’Est pour son entrée en lice.

En cas de qualification, les Lausannois ne seront plus têtes de série lors des deux tours suivants, et pourraient défier des adversaires tels que l'AZ Alkmaar, le Rapid Vienne, le Sparta Prague ou une équipe reversée de la Ligue Europa. Lors des barrages, la Fiorentina, Mayence ou Nottingham Forest risquent également de figurer sur la route des Vaudois.

Troisième du classement, YB hérite de la place normalement réservée au vainqueur de la Coupe, à savoir le FC Bâle, et débutera donc directement en barrages de la Ligue Europa. Les Bernois sont assurés d’être têtes de série et pourraient affronter Genk, Aberdeen, Samsunspor ou une équipe ayant gagné au tour précédent. En cas de défaite, YB serait reversé en phase de groupes de la Conference League.

Le FC Bâle, enfin, est également assuré de disputer une phase de groupes. Champion de Suisse, il entrera en lice lors des barrages de la Ligue des champions, dans la «voie des champions». Son statut de tête de série dépendra de l’élimination éventuelle de trois équipes mieux classées au tour précédent. Sinon, Bâle pourrait affronter des clubs comme Bodø/Glimt, Copenhague, l’Etoile Rouge de Belgrade, Ferencvaros, le Celtic Glasgow, le Maccabi Tel-Aviv ou encore le Slovan Bratislava.