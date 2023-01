Cristiano Ronaldo et sa famille occupent l'une des plus luxueuses suites de l'hôtel Four Season de Riyad, en Arabie saoudite. image: keystone/fourseasons.com

Voici l'hôtel de Ronaldo en Arabie saoudite (vous allez être jaloux)

En attendant de trouver un domicile permanent en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo et sa famille sont logés dans un magnifique hôtel de Riyad, la capitale. Visite des lieux.

Si Cristiano Ronaldo n'est pas en forme pour ses premiers matchs avec son nouveau club d'Al-Nassr (prévus mi-janvier), il ne pourra pas incriminer son logement. Et pour cause: la star portugaise, sa femme et leurs cinq enfants sont hébergés dans le très luxueux hôtel Four Seasons de Riyad, un établissement cinq étoiles.

Et autant dire que CR7 et sa famille n'occupent pas le local à balais: ils se sont vus attribuer l'immense et fastueuse suite «Kingdom» (le «royaume»), un appartement de 365 m2 qui forme un duplex. Il compte notamment un salon, un bureau privé, une salle à manger et une salle multimédia, le tout équipé avec du mobilier haut de gamme.

La visite de la suite de Ronaldo, en diaporama 1 / 8 La suite luxueuse de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite source: fourseasons.com

Cette suite se trouve entre les étages 48 et 50 de la Kingdom Centre Tower, l'un des plus hauts bâtiments d'Arabie saoudite avec ses 99 étages et 300 mètres. Et même si Ronaldo et les siens ne sont logés qu'à mi-hauteur de la tour, ils ont déjà de quoi s'en mettre plein les mirettes en regardant à travers leurs fenêtres. La vue, à défaut d'être somptueuse (Riyad se trouve au beau milieu du désert), est des plus impressionnantes. La preuve👇

La vue depuis la Kingdom Centre Tower image: googlemap

La Kingdom Centre Tower image: googlemap

Chefs en cuisine et Louis Vuitton

Niveau nourriture, les attentes de l'attaquant-vedette – très pointilleux sur sa nutrition – devraient être remplies sans souci: le Daily Mail informe que Ronaldo et sa famille bénéficient d'un service de restauration spécial en chambre, assurés par de grands chefs.

L'établissement propose aussi des massages et est doté d'un spa avec sauna et hammam. De quoi permettre à CR7 de récupérer entre ses matchs du championnat saoudien et se refaire régulièrement une beauté. Sa femme, Georgina Rodriguez, n'est pas en reste: l'hôtel abrite des boutiques de luxe comme Louis Vuitton et Zara, où elle a d'ailleurs déjà été repérée.

Une petite visite virtuelle des couloirs de l'hôtel👇

Reste une question, et pas des moindres: combien coûtera le séjour au Four Seasons de Ronaldo et son entourage (en plus de sa famille, des amis et des agents de sécurité l'accompagnent, selon le Daily Mail), qui occupent au total 17 chambres? Le prix de la suite Kingdom n'est pas mentionné sur le site internet de l'hôtel, mais le Daily Mail estime la facture totale à 250 000 livres sterling pour un mois (280 000 francs suisses).

Mais on peut légitimement penser que le club d'Al-Nassr, qui offre au Portugais un salaire mensuel de 16 millions de dollars, aura amplement les moyens de régler la note... (yog)