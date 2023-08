Les présentations de joueurs sont devenues des délires: notre top 5

Le marché des transferts va bientôt fermer. Plus décomplexés que jamais, les clubs y ont bricolé des vidéos originales, sinon bizarres, pour présenter leurs nouveaux joueurs. On a sélectionné les «meilleures».

Plus de «Sport»

En Europe, le mercato ferme le jeudi 31 août à minuit. Déjà. On ne sait pas ce qui nous manquera le plus entre les sommes folles que les clubs alignent pour attirer des joueurs et les vidéos délirantes qu'ils multiplient pour aguicher des followers. Une fois n'est pas coutume, on a choisi de vous parler d'argent de septième art en vous présentant une sélection des «meilleures» bandes-annonces.

Hello Barbie! Allô Burnley!

Ce n'est qu'Aaron Ramsey, international anglais U20 d'Aston Villa. Alors pour donner à sa recrue une touche d'espièglerie et de rose bonbon, Burnley l'a intégré au film «Barbie», dans une séquence culte. Ramsey apparait à la fin avec cette réplique cinglante: «Salut Burnley... je veux dire Barbie!» Humour anglais? Non, humour de Burnley.

Vidéo: watson

Télétubbies , téléteubé

L'humour de Burnley est à nouveau à l'honneur avec la présentation du Genevois Zeki Amdouni, dont l'arrivée au club est annoncée par les Télétubbies en «personnes». «Les qui», direz-vous peut-être, jeunes lecteurs progressistes nourris aux mamelles de Winnie l'Ourson (qui est en réalité une Oursonne)?

Les Télétubbies étaient une (tristement) célèbre série pour enfants des années 1990 qui, trente ans plus tard, continue de hanter les plus consternés d'entre nous, ceux auxquels des parents très occupés infligeaient encore les Babichouttes - comment vont-ils aujourd'hui? - et autres programmes de la suprême redevance, tandis que Goldorak déployait ses charmes et ses effets spéciaux sur France 2 (mais on s'égare...).

Zeki Amdouni apparaît dans le ventre de Tinky Winky, le violet et le «big bro» de la bande, tandis que les autres «Téléteubés» miaulent en choeur: "Hellooooo". (Un «Hellooooo» qui, selon nous, aurait inspiré le personnage de Sébastien Jacquet, le «foncedé» de la Riponne, dans l'émission 52 Minutes, qui en comptait autrefois 120, puis 26, puis 2, mais on s'égare encore...) Amdouni reste bien dans le ton du récit et glousse tout azimut: «My name is Zeki Amdouni. I'm very happy to be here and I'm excited to play! Up the Clarets!»

Vidéo: twitter

(Innommable)

Lovro Majer, figure du Stade rennais, était convoité par de nombreux clubs européens. L'international croate a porté son choix sur Wolfsburg et s'il avait encore un doute, la vidéo tournée pour sa présentation ne devrait pas les dissiper.

Vidéo: watson

Un brin de Cosette

Enfance poussiéreuse dans un petit lopin d'Equateur, parmi 9 frères et soeurs. Dispositions précoces au labeur, aux courses répétées et aux tacles rageurs. Arrivée en Angleterre à la force du mollet, dans les jupons fluos de sa mère. A même pas 22 ans, Moises Caicedo y est devenu le transfert le plus cher de l’histoire, soit 144 millions de francs pour passer de Brighton à Chelsea. Après seulement 45 matchs de Premier League!

Pour la grande occasion, les Blues ont sorti les violons et une vieille photo de famille où l'Elu, déjà fan de Chelsea, pose avec sa mère dans le coffre d'une petite voiture. La vidéo de présentation reproduit la scène trois ans plus tard (avec une voiture neuve) et propose un brin de Cosette:

La mère, en serrant Moises dans ses bras «Aujourd’hui est le grand jour, mon fils.»

Le fils « Beaucoup de temps s’est écoulé depuis (réd: la photo) mais c’est finalement arrivé et maintenant notre rêve est enfin devenu réalité.»

La mère «Le rêve de tout le monde. Le rêve de la famille.»

Vidéo: watson

La plus bestiale

Pour remonter aux origines du mouvement et en comprendre les dérives, il faut absolument revoir le film tourné en 2017 par l'AS Rome, dans l'autre ville du cinéma, à l'occasion du transfert de Patrick Schick. L'oeuvre suit le courant néoréaliste de Fellini avant de dériver lentement (mais sûrement) vers le documentaire animalier. On n'a jamais fait mieux (ou pire).