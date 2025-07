Remco Evenpoel n'avait plus d'essence dans le moteur. Keystone

Quelles sont les raisons de l'abandon de Remco Evenepoel?

C'est le coup de tonnerre de cette édition du Tour de France 2025. Remco Evenepoel a préféré stopper l'épreuve lors de cette 14e étape.

Il était venu pour un podium, comme l'an dernier, et chatouiller les deux monstres que sont Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Mais Remco Evenepoel, le maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules, a dû mettre la flèche et rentrer à la maison.



Aérien lors de son chrono victorieux à Caen, le regard vide et un teint livide lors du contre la montre qui se finissait à Peyragudes, le Belge a vécu une épreuve digne de montagnes russes. Victime d'allergies comme sur le Dauphiné? Virus? Personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé.

Le Col du Tourmalet ne convient pas à Remco

Ce 19 juillet 2025, le leader de la formation Soudal a lâché très vite sur les premières pentes du Tourmalet. Un col qui lui a déjà joué des tours, comme nous le rappelle David Lehaire, journaliste au quotidien belge La DH. «Lors de la Vuelta 2023, il avait pris un éclat (réd: 27 minutes) sur le Tourmalet. C'est une montée qui ne semble pas lui convenir», renseigne le journaliste belge.

Et comme le rappelle justement David Lehaire, Evenepoel s'était vengé et avait animé la boucle espagnole pour glaner deux succès d'étape, ainsi que le classement de la montagne.

Et de glisser:

«S’il n’a pas cette attitude ici, c’est qu’il n’a plus d'essence dans le moteur»

Outre le petit coup d'oeil dans le rétro, pourquoi ce Col du Tourmalet ne convient toujours pas au Belge?

La blessure a (beaucoup) pesé

Les raisons se nichent peut-être dans ce grave accident au mois de décembre. «Quand on refait le film, depuis le mois de décembre, il n’a pas eu la base comme les autres cyclistes. Il a fait une espèce de contre-la-montre depuis sa grave blessure à l'épaule», explique David Lehaire.

Remco Evenepoel est rentré à la maison. Keystone

Le Belge a traversé une période pourrie cet hiver. «Sincèrement, sans sa famille, je ne sais pas s’il serait encore cycliste pro aujourd'hui», concède le journaliste.

Ultra focalisé sur son métier, le leader de la Soudal était profondément malheureux lorsqu'il voyait les autres s'entraîner alors que lui, il était cloué chez lui.

Si à la reprise, Evenepoel a couru «à l'euphorie», comme nous l'explique le journaliste de La DH, sur la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race, la suite a été plus difficile que prévue. «Après Liège-Bastogne-Liège, j’étais plutôt inquiet», concède-t-il.

Evenepoel a, selon David Lehaire, beaucoup poussé pour être compétitif: «Pour revenir vite, pour pouvoir être prêt en deux mois, il a poussé son corps très loin.»

Un stage à Tignes qui ne s'est pas bien passé

Si au Dauphiné, il était apparu plus en forme que l'an dernier, Remco n'a pas vécu cette course d'une semaine aussi bien que prévu. Selon les dires, le Dauphiné était un trompe-l’oeil. Remco Evenepoel n’a pas digéré comme prévu. Il a par ailleurs été victime d'allergie.

C'est ensuite que ça se corse, juste avant de se rendre sur la Grande Boucle.

David Lehaire nous éclaire:

«Le stage à Tignes n'a pas été optimal et il est sorti du Dauphiné plus fatigué que prévu»

Malgré un poids de forme en se présentant sur le Tour 2025, délesté d'un kilo et demi depuis les courses ardennaises, Remco Evenepoel n'était pas au sommet de son art lors du grand départ du 5 juillet 2025.

Un transfert qui empoisonne l'esprit?

Arrive alors la question d'un futur transfert qui ne fait quasiment plus de doute. Selon nos informations, le Belge va partir. La Soudal Quick-Step ne le retiendrait pas et souhaiterait en retirer un peu d'argent.

Si la Red Bull – Bora – hansgrohe met la pression, il s'avérerait que l'équipe Ineos Grenadiers ne lâcherait pas le coureur belge. Avec le retour dans l'équipe britannique de Dave Brailsford et un partenariat avec TotalEnergies, il se dirait qu'Evenepoel soit la priorité absolue.

Pas de Vuelta, mais les Mondiaux

La suite pour Evenepoel va passer par le Tour de Grande-Bretagne, les Mondiaux et les championnats d'Europe. Sachant qu'il veut gagner chaque maillot distinctif, il est certain qu'il va arriver avec une mentalité de gagnant pour briller. Mais la Vuelta n'est pas au programme.