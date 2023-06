La France est la favorite au titre à l'Euro M21et a aussi le contingent le plus cher. image: keystone

Cette comparaison avec la France va faire très mal à la Nati M21

La Suisse doit battre la France ce mercredi à Cluj (20h45) si elle veut s'assurer une place en quarts de finale de l'Euro M21. Si jeunes, les Bleus ont déjà une valeur marchande très élevée.

Raphael Gutzwiller / ch media

C'est le match décisif pour l'équipe nationale M21 à l'Euro: le duel avec la France. Après le succès contre la Norvège (2-1) et la défaite contre l'Italie (2-3), l'équipe de Patrick Rahmen a besoin d'une victoire à Cluj pour passer. Mais voilà, en face, il y aura le grand favori de la compétition, qui a aussi l'effectif le plus cher.

Une moyenne affolante

Oui, les talents du football français sont actuellement particulièrement onéreux. Selon le site spécialisé Transfermarkt, les 23 joueurs des Bleus M21 cumulent une valeur marchande de 436,7 millions d'euros. En moyenne, un joueur vaut donc 18,99 millions.

Le classement du groupe image: txt

A titre de comparaison, les Suisses totalisent une valeur de 74,25 millions (c'est-à-dire six fois moins que la France), la moyenne étant de 3,25 millions. Parmi tous les footballeurs de nationalité suisse, seuls six coûtent plus cher que la moyenne des M21 français. Et tous sont des éléments de notre équipe A: Akanji, Kobel, Sow, Embolo, Xhaka et Okafor.

Au sein de la Nati M21, le footballeur le plus cher est Fabian Rieder, milieu axial créatif et très courtisé. Le Soleurois de Young Boys, qui est sur le départ, vaut 15 millions d'euros.

Avec une valeur de 15 millions d'euros, Fabian Rieder est le joueur le plus cher de la Suisse M21. image: keystone

Et chez les M21 tricolores? Il s'agit de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), avec 40 millions. Contre la Norvège, le milieu central n'a joué que 12 minutes. Mais s'il est aligné d'entrée contre la Suisse, comme ça avait été le cas face à l'Italie, le Français sera directement opposé à Rieder. Soit un match dans le match entre les joueurs les plus coûteux de chaque équipe.

Des remplaçants de luxe et un outsider confiant

Les pépites françaises ne sont pas seulement sur le terrain, mais aussi sur le banc. C'est simple: presque tous les remplaçants des Bleus sont aussi courtisés par les grands clubs d'Europe. Lors du deuxième match de groupe contre la Norvège, Koné n'était pas le seul à être sur le banc: il y avait aussi Elye Wahi (Montpellier, 25 millions), Amine Gouiri (Rennes, 35 millions) ou Khéphren Thuram (Nice, 32 millions).

Manu Koné, le «Bleuet» le plus coûteux. Image: keystone

La Nati, elle, n'a pas cette profondeur d'effectif. Certains de ses membres se distinguent par leur niveau et leur valeur marchande. Et notamment des joueurs offensifs: après Rieder, Zeki Amdouni (10 millions), Ardon Jashari (7,5 millions) et Kastriot Imeri (6 millions) ont également un prix élevé. Ils sont les leaders de cette équipe. Les «jokers» de luxe sur le papier se nomment Darian Males (5 millions), Nicolas Vouilloz (2,2 millions) et Filip Stojlkovic (2 millions).

Mais on le sait, l'argent ne fait pas tout. Alors, malgré leur rôle d'outsider, les Suisses sont optimistes. C'est le cas du milieu de terrain, Darian Males:

«Je n'ai jamais abordé un match en comparant ma valeur marchande avec celle de l'adversaire. C'est clair que la France dispose de bons joueurs, qui jouent à juste titre dans de bons clubs. Mais nous devons nous concentrer sur nos points forts.» Darian Males, sur la SRF

La Nati M21 a montré de quoi elle était capable, en particulier lors de sa très bonne deuxième mi-temps contre l'Italie. Après avoir été menés 0-3 à la pause, les Helvètes ont presque réussi à renverser la situation. C'est à ces dernières 45 minutes que le gardien Amir Saipi se raccroche:

«Nous prenons le positif et voulons jouer contre la France en étant aussi concentrés que nous l'avons été en deuxième mi-temps» Amir Saipi, dans Blick

Avant le match décisif contre la France, Darian Males est confiant. image: keystone

Males, pragmatique, croit en la victoire: «Nous n'avons rien à perdre. C'est un match comme un autre. Si nous gagnons, nous irons plus loin.»

On saura ce mercredi soir aux alentours de 22h30 si les Suisses ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale.

Adaptation en français: Yoann Graber