Des supporters israéliens au stade de Genève, lors du match de qualification contre la Suisse en mars 2023. Image: KEYSTONE

L'éventuelle participation d’Israël à l’Euro fait débat

L'équipe nationale d'Israël a l'opportunité de se qualifier ces prochains jours pour le premier Euro de son histoire. Parallèlement, douze fédérations demandent des sanctions contre le pays.

Reto Schlatter

Israël est proche d'un exploit. Le pays, membre de l'UEFA depuis 1994, n'a jusqu'à présent jamais participé à un Championnat d'Europe des nations. Or si l'équipe nationale l'emporte jeudi face à l'Islande en demi-finale des barrages, elle ne sera plus qu'à un match d'une qualification historique.

Le programme des barrages 🍿 ➡️ Voie A

Pologne vs Estonie - jeudi 20h45

Pays de Galles vs Finlande - jeudi 20h45

➡️ Voie B

Bosnie-Herzégovine vs Ukraine - jeudi 20h45

Israël vs Islande - jeudi 20h45

➡️ Voie C

Géorgie vs Luxembourg - jeudi 18h00

Grèce vs Kazakhstan - jeudi 20h45

Les finales de chaque voie seront jouées mardi 26 mars.

En raison du conflit au Proche-Orient, le ticket pour l'Euro aurait une saveur spéciale pour les footballeurs israéliens. Ils pourraient envoyer un message d'espoir à la population, estime Gabi Kanichowsky, 13 sélections au compteur.

«Nous avons la possibilité de rendre tant de gens heureux» Gabi Kanichowsky

Alon Hazan, sélectionneur des «Bleu et Blanc», sait lui aussi que le contexte de la rencontre face à l'Islande est particulier: «Cet automne, nous avons joué les éliminatoires en pleine guerre et cela a eu des répercussions sur chacun d'entre nous. Israël est toujours en guerre, mais l'équipe restera professionnelle».

Le coach islandais est contre ce match

Alors que les hommes d'Alon Hazan se préparent à créer l'exploit, des voix s'élèvent contre la participation d'Israël aux compétitions de l'UEFA et de la FIFA. Le sélectionneur de l'Islande, Åge Hareide, est de ceux qui ne comprennent pas la rencontre à venir.

«Si vous me le demandez, à titre personnel, j'hésiterais à jouer contre Israël dans l'état actuel des choses, en raison de ce qui se passe à Gaza et de ce qu'ils ont fait aux femmes, aux enfants et à d'autres civils innocents. Nous ne devrions pas jouer ce match» Åge Hareide, avant la demi-finale de son équipe contre Israël

«C'est difficile pour moi de ne pas penser à ces images que nous voyons tous les jours», a déclaré le sélectionneur islandais à propos de la situation à Gaza. Image: KEYSTONE

Selon l'ONU et le Hamas, plus de 31'000 Palestiniens - dont environ deux tiers de femmes et d'enfants - ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 7 octobre.

La WAFF demande l'exclusion d'Israël

La Fédération d'Asie de l'Ouest de football (WAFF) va plus loin et demande ouvertement le retrait d'Israël de toutes compétitions footballistiques. Une lettre signée par l'ensemble des fédérations nationales membres de l'organisation réclame des sanctions à l'encontre de la Fédération d'Israël de football. Pour rappel, la WAFF inclut notamment l'Arabie saoudite, le Qatar et la Palestine.

Le prince Ali bin Al Hussein, demi-frère du roi de Jordanie et président de la Fédération d'Asie de l'Ouest de football, est à l'initiative de la lettre.

Selon lui, Israël doit être traité comme la Russie, exclue des compétitions de la FIFA et de l'UEFA après l'attaque orchestrée en Ukraine.

Une éventuelle suspension d'Israël devrait être discutée par la FIFA le 17 mai prochain lors du congrès annuel à Bangkok. L'UEFA souligne en revanche qu'elle ne prévoit aucune sanction à l'égard d'Israël. Une décision probablement influencée par le fait que de grandes nations du football européen comme la France et l'Allemagne soutiennent le pays.

Interrogé sur un éventuel retrait similaire à celui que connaît actuellement la Russie, le secrétaire général de l'UEFA, Théodore Théodoridis, a déclaré début février qu'il n'y avait aucune discussion à ce sujet. Aucune intention de la part de l'instance.

«Ce sont deux situations totalement différentes» Théodore Théodoridis

Des joueurs honorant les otages

En Israël, la vie est revenue à la normale, comme l'explique le journaliste Joshua Halickman. Les gens vont à nouveau au travail. La circulation est redevenue pénible. Le championnat national a repris et les supporters peuvent se rendre en nombre au stade. Mais les traces de la guerre sont perceptibles.

Avant chaque match de première division, on commémore le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a tué 1'200 individus dans le sud d'Israël et fait plus de 200 otages. A l'échauffement, les joueurs portent des maillots sur lesquels on peut voir le visage des personnes enlevées. Des minutes de silence sont observées pour les soldats tombés au combat.

Un message rempli d'émotions

Les internationaux israéliens sont parfois directement concernés par la guerre. Le milieu du RB Salzbourg, Oscar Gloukh, a perdu son meilleur ami, Afik Teri, le 1er mars.

«Je ne peux pas digérer que tu ne sois plus là, toi que j'aime le plus et que je dois désormais enterrer» Oscar Gloukh, sur son compte Instagram

Teri était sergent dans l'armée israélienne et a été tué au combat dans le sud de la bande de Gaza. Les internationaux israéliens souhaitent rendre hommage à ces personnes en réalisant de bonnes performances sur le terrain. Et cela commence dès ce jeudi soir, face à l'Islande.

