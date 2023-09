Lens égalise, la réaction des supporters est magique

Une fan zone de 10 000 places a été dressée dans la rue Lanoy pour suivre la partie de Ligue des champions que les Lensois disputaient sur la pelouse du FC Séville. Au final, ce sont 5000 supporters qui s'y sont massés, nous apprend La Voix du Nord , quotidien régional. Il y en aurait sans doute eu davantage si Lens – deuxième de la dernière saison de Ligue 1, à un seul point du PSG – n'était pas plongé dans la crise en championnat. Car oui, les «Sang et Or» connaissent un début d'exercice catastrophique, avec quatre défaites et un nul en cinq matchs.

Ce fléau frappe un hockeyeur tous les huit matchs en Suisse

Un joueur subit un léger traumatisme crânien dans un match de Ligue nationale sur huit. De nouvelles thérapies devraient permettre aux hockeyeurs de revenir plus rapidement sur la glace et d'éviter les séquelles à long terme.

Samuel Kreis se souviendra toute sa vie de la mise en échec qu'il a subie alors qu'il se trouvait dans la zone neutre et que le puck était déjà loin de lui. «Je n'étais pas préparé à encaisser le choc. Ma tête a heurté le plexiglas et je me suis écrasé sur l'arrière de la tête.» Le défenseur du CP Berne s'en est relevé. «Mais deux jours plus tard, j'ai eu de forts maux de tête et des vertiges, comme si je venais de sortir des montagnes russes», raconte le joueur de 29 ans.