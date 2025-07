Pogacar remporte le Tour de France, Van Aert la dernière étape

Les looks les plus fous de Paléo

Peter Zeidler: «L'objectif du LS, c'est de durer en Europe»

Le coach du FC Lausanne-Sport, qui débute sa campagne de Conference League ce jeudi à Skopje (20h30), s'est longuement exprimé auprès de nos collègues alémaniques au sujet du club vaudois, mais aussi de Saint-Gall.

Peter Zeidler, vous avez été évincé de Bochum en octobre dernier. Combien de temps votre licenciement de Bundesliga vous a-t-il fait mal?

Il me fait encore mal aujourd’hui. J’ai eu la chance d’évoluer en Bundesliga, et après trois mois, c’était terminé. Cela reste dans mon CV, et dans mon coeur. Je vis de façon émotionnelle avec les clubs que j'entraîne, je m’identifie fortement à eux, donc je ne peux pas simplement passer à autre chose. Je ne veux pas, et ne peux pas, m’habituer aux licenciements.