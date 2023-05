Elvis Manu a connu six relégations en sept ans avec plusieurs clubs de pays différents. image: www.imago-images.de

Voici le joueur que le FC Sion ne doit absolument PAS engager!

A la lutte pour le maintien, le club valaisan serait très mal inspiré de faire venir Elvis Manu comme renfort: l'attaquant néerlandais vient de vivre sa... sixième relégation en sept ans! Trajectoire d'un poissard.

On imagine que le FC Sion, lanterne rouge de Super League et actuel barragiste, aimerait bien engager un attaquant des plus efficaces pour sortir de cette galère. Voire même pour éviter de revivre pareille catastrophe la saison prochaine. Ce potentiel sauveur ne sera sans doute pas Elvis Manu. A moins que Christian Constantin n'ait pas une once de superstition.

Ce week-end, cet attaquant néerlandais de 29 ans a réalisé un «exploit» rare dont aucun footballeur ne serait fier. Avec le match nul de son équipe, le FC Groningen (1-1 face à Go Ahead Eagles), il a connu sa sixième relégation en sept ans!

La poisse jusqu'à l'autre bout du monde

Sa série malheureuse a commencé à la fin de la saison 2016/17, par une culbute en deuxième division néerlandaise avec le maillot des Go Ahead Eagles. Manu est ensuite parti en Turquie, où il est aussi descendu d'un échelon avec Gençlerbirligi en 2017/18. Mais l'ex-international oranje M21 est, lui, resté en première division turc en signant à Akhisarspor. Et, devinez quoi? Akhisarspor est à son tour tombé un an plus tard.

La relégation au printemps 2017 avec Go Ahead Eagles, la première d'une longue série pour Elvis Manu. image: imago sportfotodienst

Le bilan d'Elvis Manu, donc: trois relégations en trois ans. Alors l'attaquant a tenté de se débarrasser de sa malchance en partant loin de chez lui. Très loin, même. En Chine, précisément, avec une signature au Beijing Renhe. Mais ça n'a pas marché: le Néerlandais et son équipe disent au revoir à la Chinese Super League fin 2019, en terminant derniers du classement.

Elvis Manu n'a pas davantage connu le succès en Chine. image: www.imago-images.de

Renaissance bulgare et retour en enfer

Elvis Manu a tenté de digérer cette nouvelle déception en filant en Bulgarie. Et – oh miracle! – ce plan a fonctionné à merveille. Grâce aux buts de l'avant-centre formé à Feyenoord, le Ludogorets Razgrad est devenu champion en 2020/21.

Lors de la saison 2020/21, Elvis Manu a marqué 4 buts en 22 matchs pour le champion Ludogorets. image: instagram

Six mois après ce point culminant de sa carrière, le Néerlandais a dû faire ses bagages. Il les a déposées en février 2022 au Wisla Cracovie. Mais il n'a pas réussi à empêcher la culbute en deuxième division de ce club traditionnel de Pologne.

Pratique, ces survêts qui font aussi parasol. image: www.imago-images.de

Après cette énième déconvenue, l'avant-centre, surnommé «Manutelli» dans ses jeunes années en référence à Mario Balotelli, est reparti en Bulgarie, le pays qui lui avait porté chance. Il a signé au Botev Plovdiv, qu'il a quitté lors de la dernière pause hivernale malgré sept buts en 14 matchs. Manu s'est fait prêter dans son pays d'origine, où il a signé à Groningen jusqu'à cet été. Maintenant que la première relégation du club depuis 23 ans est actée, ce prêt ne sera probablement pas prolongé.

A Plovdiv, son contrat court jusqu'à l'été 2024. Elvis Manu reviendra peut-être pour y vivre de beaux moments, comme lorsqu'il était jeune attaquant du Feyenoord en août 2014 et qu'il avait marqué, quelques minutes après son entrée, le but décisif dans les arrêts de jeu qui avait offert la victoire 4-3 contre le Zorya Louhansk et la qualification pour la phase de groupes de l'Europa League.

Mais son club bulgare sera-t-il prêt à voir revenir un joueur qui a connu six relégations en sept ans? On espère pour Elvis Manu que les dirigeants ne sont pas superstitieux...

Adaptation en français: Yoann Graber