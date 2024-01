Larry Freedman, Andras Gurovits et Stacy Johns (de gauche à droite) sont les nouveaux dirigeants de GC. Image: KEYSTONE

Le club le plus titré de Suisse pourrait retrouver sa gloire

Une nouvelle ère débute pour GC. Après presque quatre ans sous pavillon chinois, les Américains du Los Angeles FC ont pris le contrôle du club au plus beau palmarès du pays.

Plus de «Sport»

Ce n'est pas dans les coursives du Letzigrund ou au camp d'entraînement de Niederhasli que le changement de propriétaire a été communiqué. Mais bien dans l'imposante bâtisse du club d'aviron de GC, en bord de lac. Les deux nouveaux membres du conseil d'administration de Grasshopper, Stacy Johns et Larry Freedman, représentants du Los Angeles FC, se sont volontairement montrés discrets devant les médias et abstenus de faire des promesses.

Les deux Américains ont toutefois laissé entendre que des améliorations pourraient rapidement être apportées, notamment dans le domaine du marketing et du sponsoring.

«Nous avons le savoir-faire pour cela» Larry Freedman, co-président du LAFC et nouveau membre du CA de GC

Will Ferrell et le Bayern Munich

Les parts du club de MLS sont entre les mains de diverses personnalités du monde des affaires, du sport ou du showbiz. L'acteur Will Ferrell, l'ancien basketteur Magic Johnson, l'ex-footballeuse Mia Hamm ou l'ancien boss de Youtube Chad Hurley font notamment partie des propriétaires de la franchise nord-américaine.

«Nous verrons certainement l'un ou l'une de nos associés à Zurich» Larry Freedman

Les nouveaux propriétaires de GC, le 17 janvier 2024. Image: KEYSTONE

Depuis peu, le club californien, considéré comme le plus prestigieux de sa ligue, travaille à la mise en place d'un réseau. LA a déjà pris le contrôle du FC Wacker Innsbruck en Autriche et un partenariat a été entamé avec le Bayern Munich afin de former de jeunes talents internationaux. L'objectif est de mettre en place une plateforme globale, permettant de créer des équipes performantes, selon le communiqué de presse de GC.

Une Américaine au sommet

La nouvelle présidente du conseil d'administration de Grasshopper se nomme Stacy Johns. Cette dernière occupe également un poste au sein de la direction du Los Angeles FC. Née à Indianapolis, cette mère de trois enfants a évoqué des objectifs à court terme:

«Nous allons investir de l'argent, car nous voulons réussir. Pas à n'importe quel prix, mais nous voulons gagner» Stacy Johns

Johns n'a pas lâché de chiffres concrets, et cela vaut aussi bien pour les investissements futurs que le montant du rachat.

Stacy Johns, lors de la conférence de presse tenue à Zurich. Image: KEYSTONE

De son côté, l'Allemand Harald Gärtner, ancien directeur sportif d'Ingolstadt, devient à court terme co-responsable de la cellule recrutement. Il assistera la direction jusqu'à la fin de la saison.

«Si nous recrutons un joueur, il doit apporter quelque chose, être meilleur que ceux déjà en place. Nous voulons stabiliser l'équipe et la faire grandir sainement» Harald Gärtner

Bilan mitigé avec les Chinois

Les prédécesseurs des Américains n'ont pas vraiment réussi avec Grasshopper. Même si Andras Gurovits, maintenu au conseil d'administration de GC, a tenu à remercier l'engagement de Jenny Wang, l'ancienne propriétaire des Sauterelles, le bilan des Chinois après plus de trois ans et demi à la tête du club se veut modeste.

Jenny Wang (à droite), au Letzigrund lors d'un match contre Lugano. Image: KEYSTONE

Dans le giron du groupe Fosun, le club aux 27 titres de champion et 19 coupes de Suisse n'a pas été à la fête. Certes, les Chinois auraient investi près de 50 millions de francs, mais ni les résultats sportifs ni les transferts spectaculaires n'ont suivi.

Les parts détenues par Jenny Wang (96,5%) ont toutes été cédées au LAFC, qui devient donc actionnaire majoritaire. Grasshopper Fussball AG dispose toujours d'une participation minoritaire.

(hah/roc/ats)