«250 francs le maillot?!» Les fans du FC Sion sont choqués

«Les coûts de production de ce maillot sont plus élevés, car il faut utiliser d'autres maquettes que celles des maillots habituels. On a aussi investi pour faire la promotion de cette tunique, avec par exemple une séance photos avec un professionnel. Et avec le maillot, il y a tout un package intégralement réalisé par l'artiste comprenant un petit sac à dos de festival et une boîte. On y a aussi glissé une photo avec tous les employés du club.»

Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion