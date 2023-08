Les joueurs de Young Boys ont de quoi être heureux: ils sont qualifiés pour la Ligue des champions 2023/24 après avoir battu le Maccabi Haïfa. Keystone

Il y aura un club suisse en Ligue des champions!

Young Boys a dominé le Maccabi Haïfa 3-0 mardi au Wankdorf lors du match retour du barrage. Les Bernois ont ainsi validé leur ticket pour la phase de groupes de la reine des compétitions européennes.

Les Young Boys n’ont pas failli. Ils ont négocié à la perfection LE match à 30 millions de francs pour se hisser une troisième fois en phase de poules de la Ligue des Champions après 2018 et 2021.

Au Wankdorf devant 31'500 spectateurs, la formation de Raphaël Wicky s’est imposée 3-0 devant le Maccabi Haïfa en match retour des play-off. Six jours après avoir obtenu le 0-0 en Israël, cette large victoire souligne une vérité: il n’y avait pas vraiment photo entre les deux équipes.

Cedric Itten (à droite) félicité par Kastriot Imeri a ouvert le score pour YB. Image: KEYSTONE

Les Young Boys ont forcé la décision grâce en premier lieu à leurs individualités. Du gardien au centre-avant, les joueurs bernois étaient plus forts que leurs vis-à-vis. Au point que Raphaël Wicky s'est permis le luxe de laisser sur le banc pendant toute la rencontre Jean-Pierre Nsame. Le roi des buteurs du dernier championnat appréciera... Son avenir immédiat ne s'inscrit peut-être pas à Berne.

Une parade décisive

Le K.O. n’est pas intervenu d’entrée. Sans une parade décisive d’Anthony Racioppi sur une frappe de Din David à la 3e – le portier pouvait effleurer le ballon juste ce qu'il le fallait pour le dévier son poteau droit –, les Young Boys auraient connu la pire entame possible. Mais grâce au Genevois, ils sont restés à la hauteur de leurs adversaires avant de frapper à deux reprises en l’espace de cinq minutes.

A la 23e, Meschack Elia, décalé par Fabien Rieder, trouvait la tête de Cedric Itten pour le 1-0. A la 25e, Elia adressait un nouveau centre que déviait malencontreusement Abdulaye Seck dans ses propres filets. Sous la pression d’Itten, le Sénégalais avait vraiment mal choisi son moment pour «inventer» l’un des autogoals les plus stupides de l’année.

Anthony Racioppi a été décisif mardi soir face à Haïfa. Image: KEYSTONE

Avec ce score de 2-0 avant la demi-heure, les Young Boys pouvaient jouer sur du velours. Avec un Sandro Lauper vraiment remarquable dans son rôle de no 6 et un gardien aussi brillant que chanceux – il était sauvé par sa transversale sur une tête de Frantzdy Pierrot à la 31e –, les Bernois pouvaient voir venir.

Les adieux réussis de Rieder

Ils avaient le bonheur de plier l’affaire quelques secondes seulement après la reprise. Suivant parfaitement un dégagement catastrophique plein axe dans les seize mètres des défenseurs du Maccabi, Filip Ugrinic armait une frappe qui était déviée par le latéral suédois Daniel Sundgren pour inscrire le but qui assommait les Israéliens. Comme on pouvait le penser, ils ont pu mesurer toute la difficulté de s’adapter aux particularités d'une pelouse artificielle, de surcroît face à une équipe qui est invaincue à domicile depuis plus d’une année.

La messe était dite et Fabian Rieder, légèrement touché, a eu la sortie qu'il méritait pour son dernier match sous les couleurs bernoises. En partance pour Rennes, le demi international suisse était acclamé par le Wankdorf lors de son remplacement à la 73e minute. Le public entendait à la fois saluer une performance de choix le soir de ses adieux mais aussi un parcours exemplaire au sein d'un club qui l'est tout autant.(ats/yog)