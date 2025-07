Trump menace une célèbre équipe du sport américain

Les Commanders avaient quitté Washington en 1997 pour s’installer en banlieue, à Landover, mais souhaitent aujourd’hui revenir dans la capitale et y construire un nouveau stade. L’enceinte devrait être terminée d’ici 2030 et coûter environ 3,7 milliards de dollars, dont un milliard pris en charge par la ville de Washington, D.C. Il demeure incertain que Trump ait véritablement le pouvoir de faire obstacle à ce contrat, approuvé sous la présidence de Joe Biden par le Congrès . Quoi qu'il en soit, le propriétaire Josh Harris a déjà affirmé qu’un retour au nom Washington Redskins était exclu.

Trump affirme néanmoins que sa demande de changement de nom est soutenue par des groupes autochtones, sans apporter de preuves. «Notre grand peuple indien soutient cela massivement. On leur vole systématiquement leur héritage et leur dignité», a-t-il écrit.

Des médias américains progressistes soupçonnent derrière cette attaque soudaine une manœuvre de diversion du président. «Le président harcèle désormais des équipes sportives pour détourner l’attention de la gestion catastrophique de l’affaire Epstein par son administration» , a ainsi écrit le magazine Rolling Stone. Il y a quelques jours, le New York Times avait révélé des détails compromettants: les liens entre le président actuel et le délinquant sexuel condamné seraient plus étroits que ce que Trump veut bien admettre.

Cette nouvelle attaque à l'encontre des Commanders reste néanmoins surprenante. En effet, Trump s’était montré récemment plus conciliant à l’égard de la franchise. Il y a tout juste deux semaines, il avait affirmé qu’il n’aurait pas changé le nom de l’équipe, avant d’ajouter: «Vous savez, le succès rend tout plus acceptable. Si jamais ils deviennent une équipe qui gagne, alors le nom Commanders sonnera très bien» .

Lorsqu’il s’agit d’appliquer sa politique «America first», le président des Etats-Unis Donald Trump ne lésine pas sur les décrets. Cet outil lui permet depuis plus de six mois de transformer les Etats-Unis, parfois même à travers des changements purement symboliques. C'est ainsi qu'il a renommé le golfe du Mexique en golfe d’Amérique. Le mont Denali a quant à lui retrouvé son ancien nom: désormais, la montagne emblématique de l’Alaska s’appelle le Mount McKinley, malgré les protestations des habitants de l’Etat.

Pourquoi les footballeuses de la Nati ont autant de sélections

Les joueuses de l'équipe de Suisse féminine sont bien plus capées que les garçons, et ça s'explique.

Le 11 juin dernier face aux Etats-Unis, Granit Xhaka est entré un peu plus dans l'histoire du football suisse en honorant sa 137e sélection, ce qui constitue un record chez les garçons. Ce chiffre impressionnant fait toutefois pâle figure à côté de ceux enregistrés chez les femmes de la Nati: Ana-Maria Crnogorcevic possède 171 sélections et Ramona Bachmann 153. Derrière elles, on trouve encore des joueuses avec 131 (Noelle Maritz) et 130 (Lia Wälti) sélections.