Des médias serbes affirment que Dusan Vlahovic (à gauche) a eu une liaison avec la femme de son coéqupier et deuxième gardien de la Serbie, Predrag Rajkovic. image: keystone/shutterstock/twitter

Comment une histoire de fesses risque de plomber la Serbie

Des médias serbes affirment que Dusan Vlahovic a eu une relation avec la femme de l'un de ses coéquipiers en sélection. Des personnalités du foot romand racontent les effets que peut avoir une telle affaire dans un vestiaire.

Et si la Nati devait sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde à une femme? L'hypothèse est peut-être tirée par les cheveux, mais en tout cas pas dénuée de sens. La dame en question n'est ni dans le staff, ni dans l'entourage de l'équipe de Suisse. Ce n'est pas même une fan. Au contraire, elle soutiendra la Serbie vendredi soir face aux Helvètes. Et pour cause: elle est la femme du gardien remplaçant de la sélection balkanique, Predrag Rajkovic.

Predrag Rajkovic et sa femme. image: twitter

Mais voilà, Ana Cakic, c'est son nom, a semé la zizanie dans les rangs serbes, bien malgré elle. Plusieurs médias locaux lui prêtent une relation extra-conjugale avec l'une des stars de l'équipe de Serbie, Dusan Vlahovic. Ces mêmes médias affirment aussi que le peu de temps de jeu de l'attaquant au Qatar – il est rentré à la 66e minute contre le Brésil et est resté sur le banc face au Cameroun – est une sanction pour sa trahison envers son coéquipier. Vlahovic a balayé ces accusations en conférence de presse:

«Ces histoires sont ridicules, je veux juste protéger mon nom et mon intégrité, donc j'engagerai des poursuites judiciaires si nécessaire» Dusan Vlahovic

Il n'empêche: ces rumeurs et la polémique qu'elles engendrent font perdre du temps et de l'énergie aux membres de la sélection serbe, qui se passeraient volontiers de devoir s'expliquer publiquement sur ce sujet. Elles ont aussi un potentiel destructeur immense au sein d'une équipe, où la cohésion est indispensable pour performer. «Si ces rumeurs sont avérées, c'est une situation intenable dans un vestiaire!», s'exclament en chœur Christian Constantin et Jean-François Collet, respectivement présidents du FC Sion et de Neuchâtel Xamax.

Un étrange bébé , des diables et une amitié brisée

On imagine aisément que pour des dirigeants, coachs ou sélectionneurs, gérer pareille situation est très délicat. Le boss xamaxien explique n'avoir jamais eu à traiter de cas en quinze ans qu'il dirige des clubs de foot. «Je ne me suis jamais posé la question de ce que je ferais si ça arrivait, mais ça peut tellement pourrir l'ambiance qu'il faudrait sans doute renvoyer à la maison l'un des deux joueurs concernés si ça se passe durant un tournoi», se représente-il, avant d'enchaîner:

«Il y a beaucoup de règles dans un vestiaire. Il faudrait peut-être songer à en ajouter une stipulant qu'il est interdit de sortir avec la compagne d'un coéquipier» Jean-François Collet, président de Neuchâtel Xamax

Christian Constantin est, lui, plus évasif quand on lui demande s'il a déjà dû traiter une affaire similaire ou ce qu'il ferait si ça arrivait dans son club. «Les joueurs auraient intérêt à tout faire pour qu'un président ne soit pas au courant d'une affaire du genre», se marre le Valaisan, qui affirme que «des histoires pareilles existent depuis toujours dans le foot». Il en raconte une, qui a eu lieu à l'AC Milan au début des années 1990:

«La femme de Franco Baresi a accouché, mais il y avait un souci: l'enfant était métis, alors que les parents étaient tous les deux blancs. Le vrai père était Ruud Gullit, coéquipier de Baresi, qui avait couché avec la femme de celui-ci. Après ça, le président de l'AC Milan, Silvio Berlusconi, a été contraint de transférer Gullit à la Sampdoria.» Christian Constantin, président du FC Sion

Les exemples d'équipes affaiblies et de carrières enrayées à cause de tromperies au plumard sont nombreux. L'un est d'actualité, ses fantômes semblent être réapparus dans le vestiaire belge à la Coupe du monde. Selon plusieurs sources, il y aurait de grosses tensions entre des joueurs des Diables rouges, notamment entre le gardien Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Les deux hommes ne se parlent plus depuis 2014, date à laquelle l'ex-copine du milieu de Manchester City a avoué – dans la presse – l'avoir trompé une nuit avec le portier du Real Madrid.

Kevin De Bruyne (à gauche) et Thibaut Courtois ne partent pas en vacances ensemble. Image: keystone

En 2010, c'est l'équipe d'Angleterre qui avait subi les conséquences néfastes d'un adultère entre coéquipiers. Les infidélités de John Terry avec la femme de Wayne Bridge, également joueur des Three Lions et ancien collègue à Chelsea, a été dévoilée. Conséquences: une amitié brisée, la retraite internationale de Bridge – décidée par lui-même: «Je pense que ma position dans l'équipe est intenable et susceptible de créer des divisions» – et la perte du brassard de capitaine pour Terry. Une situation tout sauf idéale à quelques mois du Mondial en Afrique du Sud, lors duquel les Anglais avaient été balayés 4-1 par l'Allemagne en 8e de finale.

Platini et des rumeurs neuchâteloises

La France a aussi sa victime, qui avait décidé de ne plus porter le maillot national après une histoire de coucheries. Mais contrairement à Wayne Bridge, c'est elle qui avait fauté. Son nom? Jean-François Larios. Le défenseur de Saint-Etienne était tombé fou amoureux de la femme de son coéquipier et idole nationale Michel Platini, avec laquelle il a eu une liaison pendant deux ans. Les deux amants se sont fait griller peu avant la Coupe du monde 1982 en Espagne. Larios est revenu dans Le Parisien sur les relations délétères avec «Platoche» qui ont suivi:

«On ne s'adressait plus la parole. Pas même un bonjour. Mais on continuait à jouer ensemble. En janvier 1982, je vais voir le sélectionneur Michel Hidalgo pour lui expliquer la situation. Je lui propose que pour le bien de l'équipe, je vais prétexter une blessure et ne pas aller au Mondial. Il a refusé. Mais j'étais devenu tricard. C'est lui (Platini) qui décidait qui joue ou pas en équipe de France.» Jean-François Larios, dans Le Parisien

Les conséquences ont été lourdes pour Larios: devenu indésirable en France et avec l'équipe nationale, il a dû partir à l'étranger et claqué la porte des Bleus à seulement 26 ans.

Jean-François Larios (à gauche) avait une relation catastrophique avec son coéquipier Michel Platini. image: twitter

Son périple loin de l'Hexagone l'a notamment emmené à Xamax, où il a évolué sous les ordres de Gilbert Gress. A en croire ce dernier, Jean-François Larios a plus couru sur le terrain à Neuchâtel que derrière les jupons des compagnes de ses coéquipiers. «De toute ma carrière, je n'ai jamais eu à régler pareil problème dans une équipe», se marre au bout du fil l'iconique entraîneur. Et pourtant, des histoires de coucheries, il en a entendu. Beaucoup, même. «Si je devais vous raconter tout ce qui a été dit sur moi à ce sujet ou sur des footballeurs que j'ai coaché, il faudrait des journées de 30 heures, et pas 24!», sourit l'Alsacien. Il poursuit:

«On a raconté que j'étais venu en Suisse parce que je couchais avec la femme d'un joueur de Xamax, ou que je ne faisais pas jouer un tel par vengeance parce qu'il avait une liaison avec la mienne. Toutes ces rumeurs étaient ridicules» Gilbert Gress, ex-coach de Xamax et de la Nati

Elles n'ont, en tout cas, pas perturbé Gilbert Gress. Il a fêté deux fois le titre sur le banc de Xamax en 1987 et 1988 – les deux seuls dans l'histoire du club – et a amené les Neuchâtelois jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Europe (ex-Europa League). «Et après plus de 50 ans de mariage, je suis toujours avec ma femme», ajoute-t-il en rigolant.

Il ne reste plus qu'à souhaiter pour la Nati que Dusan Vlahovic et ses compatriotes soient moins hermétiques aux rumeurs que Gilbert Gress.