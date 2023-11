Le journaliste suisse Christophe Cerf n'a attribué aucun point à Lionel Messi. image: keystone/watson

Le journaliste suisse qui vote pour le Ballon d'or n'a mis ni Messi ni Mbappé dans son top 5

Le magazine France Football a dévoilé ce samedi les résultats détaillés du Ballon d'or 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le classement décidé par le journaliste de la RTS Christophe Cerf surprend.

Plus de «Sport»

Lionel Messi a remporté ce lundi son huitième Ballon d'or, à Paris. Une décision parfois critiquée, mais les résultats détaillés qui nous parviennent témoignent d'un succès incontestable, le joueur ayant obtenu un total de 462 points, soit plus de 100 d'avance sur son dauphin, le Norvégien Erling Haaland.

92 journalistes, en provenance des pays les mieux positionnés au classement FIFA, étaient en charge du vote. Ils devaient tous sélectionner cinq joueurs et attribuer à chacun d'entre eux respectivement 6, 4, 3, 2 et 1 points. Parmi les membres du jury, 87 ont cité Lionel Messi dans leur Top 5, et 65 l'ont placé en tête de leur liste.

Ce n'est pas le cas du journaliste suisse Christophe Cerf, qui en 2021 déjà, n'avait attribué aucun point à l'Argentin, pourtant vainqueur à l'époque de son septième Ballon d'or.

Cette année, Christophe Cerf souhaitait voir Erling Haaland (2e) remporter le Ballon d'or, devant Vinicius (6e) et surprise, Yassine Bounou, le portier marocain auteur d'une très belle Coupe du monde, qui n'a pourtant pris que la treizième place du classement.

Autre choix qui en surprend plus d'un, la non-présence de Kylian Mbappé parmi les cinq meilleurs. A la place, le journaliste de la rubrique sportive de la RTS a préféré Bernardo Silva (9e) et plus surprenant encore, l'Anglais Bukayo Saka (24e). Des choix qui n'ont pas fini de faire réagir, notamment sur les réseaux sociaux.

D'autres votes «spéciaux»

Plusieurs journalistes se sont fait remarquer pour l'originalité de leurs décisions. C'est le cas du représentant du Portugal, qui s'est laissé guider par la fierté nationale, en plaçant à la première place Bernardo Silva, devant Vinicius. Le troisième rang attribué au Géorgien Khvicha Kvaratskhelia n'est pas passé non plus inaperçu.

Les Finlandais, qui ont choisi Kim Min-Jae à la quatrième place, ont également surpris, tout comme le vote argentin, qui inclut dans son top 5 quatre joueurs du pays (Messi, Julian Alvarez, Emiliano Martinez et Lautaro Martinez).