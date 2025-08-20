Deux podiums suisses à Athletissima

1 / 10

Les Jeux olympiques de Paris 2024 en images

Une fumée ressemblant au drapeau de l'équipe de France est montrée au-dessus du pont d'Austerlitz lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024, le 26 juillet 2024 à Paris, en France. (Photo par Lars Baron/Getty Images)

source: getty images europe / lintao zhang