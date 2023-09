Le FC Sankt-Pauli est un club à part dans le football professionnel actuel. Image: keystone

Ce club prend une mesure drastique pour protéger ses jeunes joueurs

Le FC Sankt-Pauli, club de deuxième division allemande, innove en interdisant la présence d'agents dans son centre de formation. Tout sauf un hasard pour ce club anti-football business.

Le FC Sankt-Pauli est un ovni du football. Club ouvertement antiraciste et antifasciste, il est soutenu par un public largement acquis à la gauche et aux idées progressistes. L'institution hambourgeoise, située dans le quartier historiquement anarchiste et libertin de la ville, est devenue un symbole mondial de l'opposition au football business.

Les fans du FC Sankt-Pauli sont connus pour leurs positions progressistes, notamment sur les droits de la communauté LGBTQIA+. Image: keystone

Cette semaine, le FC Sankt-Pauli s'est encore davantage démarqué des autres clubs en prenant une mesure originale et drastique: interdire la présence d'agents de joueurs dans son centre de formation.

L'actuel 5e de deuxième division allemande «a officiellement annoncé mardi matin qu'il n'y aurait plus de collaboration avec des consultants, des agences et des entraîneurs individuels commerciaux dans le centre de performance pour les jeunes», informe le média Kicker. Objectif: protéger les pépites d'éventuels requins qui tourneraient autour d'elles et tenteraient de faire de l'argent parfois au détriment du développement des jeunes.

Kicker rappelle qu'il y a des lois selon lesquelles les agents n'ont pas le droit de toucher des commissions sur les transferts de mineurs, mais «il existe également des moyens par lesquels celles-ci (réd: les lois) sont régulièrement contournées».

Le FC Sankt-Pauli s'engage aussi à ne plus passer par des intermédiaires pour recruter des jeunes talents ou prolonger leurs contrats. «Nous misons sur un dialogue partenarial avec les joueurs et leurs familles», précise le directeur du centre de formation, Benjamin Liedtke. Il est convaincu que ces décisions permettront d'améliorer le développement des juniors et se félicite d'envoyer un signal contre la «capitalisation dans le football des jeunes».

Contrairement à la dernière Coupe du monde, les brassards arc-en-ciel sont les bienvenus à Sankt-Pauli. Image: keystone

On connaît beaucoup d'entraîneurs de jeunes talents qui applaudiront cette démarche. (yog)