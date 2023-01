Roberto Martinez est présenté comme le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Portugal au siège de la Fédération portugaise de football, lundi 9 janvier 2023. Image: keystone

Le Portugal a trouvé son nouveau sélectionneur

Roberto Martinez succède à Fernando Santos, qui a mené la sélection portugaise pendant huit ans et lui a permis de remporter un Euro et une Ligue des Nations.

On parlait de José Mourinho ou encore Zinédine Zidane... Mais le poste de sélectionneur de l'équipe du Portugal a été attribué à l'Espagnol Roberto Martinez, a annoncé la Fédération portugaise de football lundi. L'homme qui dirigeait – et pas d'une main de maître – la sélection belge à la Coupe du monde 2022 au Qatar a hérité du poste pour une durée encore inconnue.

Il succède ainsi à Fernando Santos, vivement critiqué après la défaite du Portugal en quart de finale face au Maroc lors de la Coupe du monde. L'homme a néanmoins été le premier, et le seul, a apporté deux trophées majeurs au pays en gagnant l'Euro 2016 en France et la Ligue des nations en 2019.

Et qu'en sera-t-il de Cristiano Ronaldo?

Sans surprise, la question du cas Cristiano Ronaldo, qui vient de signer un contrat record avec le club saoudien d'Al-Nassr, a été évoquée. «Mon point de départ sera le groupe de 26 joueurs qui a disputé le Mondial, et Cristiano Ronaldo est l’un d’entre eux», a déclaré le nouvel entraîneur lors d’une conférence de presse, relate 20 Minutes.

L'Espagnol a confirmé sa volonté de faire jouer la «génération dorée portugaise» et s'est réjoui de mener cette jeune équipe le plus loin possible. Auprès de la communauté portugaise, toutefois, des doutes subsistent. En effet, après une Coupe du monde 2022 peu glorieuse, difficile de croire au miracle pour le peuple portugais. (sia)