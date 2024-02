Vidéo: twitter

Il veut féliciter son gardien, mais commet une énorme bourde

Le défenseur du club brésilien de Maranhão, Yann Baldez, a causé un penalty contre son équipe en toute fin de match. Une scène des plus cocasses.

Les entraîneurs martèlent qu'il faut rester concentré tout le match, jusqu'à la dernière seconde des arrêts de jeu. Dimanche, le défenseur du club brésilien de Maranhão, Yann Baldez, a oublié ce mantra. Mais on peut être certain qu'il l'a désormais bien intégré, tant la bourde qu'il a commise a coûté cher à son équipe. On rembobine.

On joue les derniers instants du temps additionnel dans ce match de Coupe du Nord-Est du Brésil. Les visiteurs, Maranhão, mènent 2-1 mais leur adversaire, l'ABC Futebol Clube, presse pour égaliser. Le gardien de Maranhão réalise un arrêt crucial, et Yann Baldez – entré en jeu 4 minutes plus tôt – vient le féliciter. Problème: ce faisant, il frappe le ballon, que son portier bloque fermement au sol, avec... ses deux mains.

Un manque de lucidité avec de lourdes conséquences pour son équipe, puisque cette faute de main n'a pas échappé à l'arbitre. Résultat: penalty pour l'ABC Futebol Clube, transformé en deux temps.

Ce goal inespéré a permis aux locaux d'arracher un point dans ce duel initial de la phase de groupes, comme le rappelle So Foot. Yann Baldez et ses coéquipiers de Maranhão avaient, eux, de quoi s'arracher les cheveux. (yog)