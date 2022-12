Le restaurateur turc Salt Bae n'aura pas le droit à des invitations officielles lors de la Coupe du monde 2026. image: twitter

La Fifa a pris une décision radicale concernant Salt Bae

Le célèbre boucher turc n'aura pas le droit de recevoir une invitation officielle pour la prochaine Coupe du monde. C'est la Fifa qui a pris cette décision, après son comportement inapproprié lors de la finale au Qatar.

Il a voulu mettre son grain de sel à la finale de la Coupe du monde au Qatar, comme il a l'habitude de le faire sur ses morceaux de viande.

Mais cette fois, le numéro de Salt Bae (39 ans) est resté en travers de la gorge de la Fifa. Dépitée de voir le cuistot-influenceur harceler les vainqueurs argentins – dont Messi, agacé – pour poser avec eux et le trophée (et même toucher celui-ci), elle a décidé de le bannir du prochain Mondial dans quatre ans. Ainsi, le Turc n'aura pas le droit de recevoir d'invitation officielle, selon une info du Daily Mirror reprise par So Foot.

Le règlement de la Fifa était pourtant clair, mais Salt Bae a apparemment eu moins d'assiduité à le lire que quand il aiguise ses couteaux devant les caméras:

«En tant qu'un des trophées les plus reconnus à travers le monde, une icône inestimable et hautement symbolique, le Trophée original de la Coupe du monde de la FIFA ne peut être touché que par un groupe restreint d'individus, incluant les derniers vainqueurs de la Coupe du monde de la FIFA et les chefs d'État» Le règlement de la Fifa

Par ailleurs, l'instance internationale du football a ouvert une enquête pour savoir comment le boucher turc et d'autres personnes ont eu accès au terrain après la finale sans autorisation. «Les mesures appropriées seront prises en interne», a prévenu un porte-parole de la Fifa à la BBC.

Du coup, pas sûr que Gianni Infantino et ses collègues organiseront leur souper de boîte dans l'un des établissements de Salt Bae...