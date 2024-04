En tête de Super League, Jaouen Hadjam (à gauche) et Young Boys dominent aussi le foot suisse financièrement. C'est bien plus dur pour GC. Image: keystone

Voici les clubs suisses qui roulent sur l'or et ceux qui galèrent

La Swiss Football League a publié cette semaine les finances des clubs pour l'exercice 2023. Et il y a des fossés abyssaux.

Jakob Weber / ch media

Les clubs qui souhaitent participer à une compétition de l'UEFA la saison prochaine doivent communiquer leurs chiffres financiers à leur ligue nationale, qui les publie ensuite. Onze équipes suisses l'ont fait ces dernières semaines, dont le FC Sion en Challenge League, qui pourrait accéder à l'Europa League en remportant la Coupe.

Des clubs comme Bâle, GC, Lausanne-Sport ou Lucerne, qui savent pourtant déjà qu'ils ne seront pas sur la scène continentale l'an prochain, ont aussi joué le jeu. Au contraire de Stade Lausanne Ouchy et Yverdon.

Le FC Bâle s'en sort très bien

Il ressort de ces nombreux chiffres que Young Boys est financièrement en avance sur le reste de la Super League. Aucune équipe ne paie des salaires aussi élevés que le champion et actuel leader. Aucune équipe ne dispose de recettes totales (83,6 millions de francs), de fonds propres (51,6 millions) et d'un bénéfice (6,7 millions) aussi élevés que les Bernois. Et grâce à sa participation à la Ligue des champions, YB a reçu 29,1 millions pour les droits TV, soit à peu près autant d'argent que le reste de la ligue réunie.

Grâce à sa participation à la Ligue des champions, YB a touché 29,1 millions de francs issus des droits TV. Image: keystone

Il est également intéressant de constater que le FC Bâle est clairement le numéro deux en ce qui concerne les recettes de sponsoring et de billetterie ainsi que les frais de personnel, bien qu'il évolue dans des sphères sportives nettement plus basses.

En ce qui concerne les recettes de transferts, le FCB est même le leader incontesté.

Sur ce point, les onze autres équipes de Super League réunies ne parviennent pas à réaliser un bénéfice supérieur à 21 millions de francs.

En 2023, le FC Bâle a réalisé 45 transferts, et le fait qu'ils aient généré 8,5 millions d'honoraires pour les agents surprend. A titre de comparaison, les Rhénans n'avaient versé que 2,7 millions en 2022 à ces mêmes agents, ce qui en faisait déjà le leader national en la matière.

Dan Ndoye, aujourd'hui à Bologne, fait partie des nombreux joueurs vendus par le FC Bâle en 2023. Image: keystone

Le FCB a expliqué, sur le réseau social X, que 6,4 de ces 8,5 millions ont en réalité été versés aux clubs précédents des joueurs qu'il a vendus. La raison pour laquelle ces paiements sont considérés par la Swiss Football League et l'UEFA comme des honoraires d'agents n'est pas claire.

Lugano sourit, GC tremble

Les caisses du Lausanne-Sport, de Lugano et de Servette sont également intéressantes. Chez les Vaudois, Ineos soutient le club par un sponsoring proportionnellement beaucoup trop élevé. A Genève et au Tessin, les apports respectifs de Rolex (14 millions) et des dirigeants américains (19,8 millions) sont comptabilisés dans les autres produits d'exploitation.

Seuls YB (6,7 millions de francs) et Lugano (1,7 million de francs) affichent un bénéfice à sept chiffres.

A GC, les anciens propriétaires chinois ont récemment simplement couvert le déficit. Autrement dit, pour 2023, le club zurichois – désormais en mains américaines – affichera une perte importante de 14 millions de francs.

Il est également intéressant de noter que la moitié des équipes de Super League, ainsi que le FC Sion, dépense entre 15 et 19 millions pour son personnel. Seuls YB et Bâle se démarquent vers le haut. Au contraire, le FC Winterthour n'en paie que la moitié.

Adaptation en français: Yoann Graber