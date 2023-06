Malgré les nombreux titres qu'il a remportés, Gianluigi Buffon n'a jamais gagné la Ligue des champions. Image: keystone

Ces 10 légendes du foot n'ont jamais gagné la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions oppose ce samedi (21 heures) Manchester City et l'Inter Milan. Plusieurs icônes du football n'ont jamais gagné la coupe aux grandes oreilles. Notre top 10 de ces «déshérités».

Plus de «Sport»

Plusieurs footballeurs remporteront pour la première fois la Ligue des champions ce samedi, à l'issue de la finale qui oppose Manchester City et l'Inter Milan à Istanbul (21 heures). Un honneur que n'ont pas eu plusieurs légendes de ce sport.👇

Ronaldo

Image: keystone

Ronaldo (46 ans) a joué dans trois clubs qui ont remporté plusieurs fois la Ligue des champions (Inter Milan, Real Madrid et AC Milan) mais le Brésilien n'était jamais présent au bon moment. Il n'a même pas disputé une finale. «Il Fenomeno» pourra notamment se consoler avec deux Coupes du monde remportées avec le Brésil (1994 et 2002) et deux Ballons d'Or (1997 et 2002).

Gianluigi Buffon

Image: keystone

Le mythique gardien italien (45 ans), toujours en activité à Parme, est passé très près du sacre en disputant trois finales avec la Juventus (2003, 2015 et 2017). Pour trois défaites, donc. Il se consolera avec une Coupe du monde remportée avec l'Italie en 2006.

Zlatan Ibrahimovic

Image: keystone

Le Suédois (41 ans) vient d'annoncer la fin de sa longue et belle carrière. L'attaquant n'a jamais gagné la reine des compétitions européennes, malgré des passages dans plusieurs clubs très prestigieux (Inter Milan, AC Milan, Barcelone, Juventus ou encore PSG). Il n'a même jamais joué de finale dans cette compétition. Ses détracteurs rappellent souvent qu'il n'était pas l'homme des grands matchs...

Francesco Totti

Image: keystone

La légende de l'AS Rome (46 ans), qui a fait toute sa carrière dans ce club, n'a pas un palmarès à la hauteur de son aura. L'ex-milieu ne compte qu'un titre de champion d'Italie (2001) et deux Coupes nationales. Avec la sélection, il est toutefois champion du monde (2006).

Diego Maradona

Image: keystone

Véritable dieu du football, l'Argentin, décédé en 2020, n'a jamais été champion d'Europe. Passé par Barcelone et Naples, il a toutefois gagné la Coupe UEFA (ancêtre de l'Europa League) avec le club italien en 1989. Maradona compte aussi une Coupe du monde avec l'Argentine (1986).

Fabio Cannavaro

Image: keystone

Inter Milan, Juventus, Real Madrid: autant de grands clubs dont l'ex-défenseur central italien (49 ans) a porté le maillot. Mais le champion du monde et Ballon d'Or 2006 n'a jamais soulevé la Coupe aux grandes oreilles, ni même disputé une finale.

Ruud van Nistelrooy

Image: keystone

Le Néerlandais (46 ans) a terminé trois fois meilleur buteur de la Ligue des champions avec le maillot de Manchester United (2002, 2003 et 2005) mais il n'a jamais décroché le titre. Pas même lors de son passage au Real Madrid (2006-2010).

Pavel Nedved

Image: keystone

Le Tchèque (50 ans) est Ballon d'Or 2003 et figurait parmi les meilleurs milieux de terrain du monde. Mais malgré ce talent hors norme et une longue aventure avec la Juventus (2001-2009), il n'a pas pu être sacré dans la reine des compétitions européennes.

Michael Ballack

Image: keystone

L'Allemand (46 ans) est passé très proche du sacre à deux reprises: il a disputé deux finales, en 2002 avec Leverkusen face au Real Madrid et en 2008 avec Chelsea contre Manchester United. Lors de cette seconde finale, son équipe ne s'était inclinée qu'aux tirs au but face à Manchester United.

Kylian Mbappé

Image: keystone

Le prodige du football français (24 ans) a déjà collectionné les titres nationaux avec Monaco et le Paris Saint-Germain. Il a aussi été champion du monde avec la France (2018) et finaliste en 2022. Mais il n'a pas (encore) gagné la Ligue des champions, malgré une finale en 2020 avec le PSG perdue face au Bayern Munich. Contrairement à tous les autres footballeurs de cette liste, Kylian Mbappé aura encore sans doute de belles occasions d'être titré dans cette compétition. Même si, comme on le voit, ce n'est jamais une évidence.