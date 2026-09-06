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Gianni Infantino maintient sa candidature malgré la crise à la FIFA

FIFA President Gianni Infantino gestures as he attends the Women&#039;s U20 World Cup opening match between Poland and Argentina in Katowice, Poland, Saturday, Sept. 5, 2026. (AP Photo/Beata Zawrzel) ...
Le président de la FIFA Gianni Infantino lors du match d’ouverture de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans.Keystone

Gianni Infantino maintient sa candidature malgré la crise à la FIFA

Le président de la FIFA briguera bien un nouveau mandat en mars 2027, malgré les critiques croissantes sur sa gouvernance et l’abandon de son projet d’ouvrir l’instance aux investisseurs privés.
06.09.2026, 17:4906.09.2026, 17:49

Gianni Infantino, président de la FIFA depuis 2016, est candidat à sa réélection en mars 2027, a indiqué dimanche à l'AFP un porte-parole de l'instance. Malgré la crise provoquée par son projet finalement avorté d'ouverture de la Coupe du monde aux investisseurs privés

«Le président de la FIFA a annoncé en avril qu'il se présenterait à sa réélection en 2027. Bien sûr, rien n'a changé. Infantino se présentera à sa réélection», a déclaré ce porte-parole, confirmant une information de plusieurs médias anglais.

Le monde du football se déchire autour de la gouvernance de Infantino, jugée opaque par ses adversaires qui lui reprochent d'avoir élaboré sans concertation un plan qui aurait logé les recettes de la Coupe du monde dans une société commerciale ouverte aux investisseurs privés.

Si le dirigeant valaisan a abandonné depuis cette idée, les critiques continuent de s'accumuler. Les confédérations européenne (UEFA), nord-américaine et caraïbes (Concacaf) et asiatique (AFC) l'ont désavoué dans une lettre commune à la «famille du football» début août.

Et certaines des plus importantes fédérations européennes lui ont retiré leur soutien en prévision des élections de mars 2027, lors d'un congrès au Maroc.

Infantino et la Fifa saisissent la justice contre l'UEFA
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Fin août, l'Italie a rejoint plusieurs autres fédérations ayant déjà pris position contre le dirigeant italo-suisse (Suède, Ecosse, Nouvelle-Zélande...), au même titre que des collectifs de supporters, d'anciens joueurs, ou l'un des vice-présidents du conseil de la FIFA, Sandor Csanyi.

Soutenu par deux continents

Gianni Infantino a en revanche reçu le soutien «à l'unanimité» de la confédération africaine (CAF), d'une partie de la confédération sud-américaine (Conmebol) ainsi que d'autres fédérations, d'anciens joueurs et des personnalités politiques comme le président américain Donald Trump.

Début août, le président de la FIFA avait annoncé à la surprise gérénale vouloir créer une société extérieure (la FIFA Forward Enterprise, FFE) pour gérer les activités commerciales de l'instance et les tournois comme les Coupes du monde, avec l'arrivée d'investisseurs privés. Ce projet avait rapidement été retiré face à l'opposition de nombreux acteurs du football.

Seul candidat déclaré pour l'instant pour le vote, Infantino aura besoin d'une majorité simple de voix parmi les 211 fédérations affiliés à la FIFA pour prolonger son mandat, démarré en 2016 et reconduit en 2023. A l'époque, il avait reçu un large soutien des fédérations européennes.

Les candidats doivent se présenter à cette élection avant le 18 novembre. (tib/ats)

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