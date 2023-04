Pour avoir ce moment inoubliable, ce jeune fan de Nottingham Forest a dû débourser au moins 660 francs suisses. image: twitter

Ces gamins paient 800 francs pour entrer sur le terrain avec les joueurs

Des clubs de Premier League demandent des sommes folles aux enfants qui veulent accompagner les footballeurs sur la pelouse. Paradoxalement, il ne s'agit pas des équipes les plus prestigieuses.

Plus de «Sport»

Le moins qu’on puisse dire, c’est que pour certains clubs, il n’y a pas de petits profits. Dimanche, The Sun a révélé que certains clubs anglais de football font payer les enfants qui accompagnent les joueurs lors de l’entrée des équipes. Et, en plus, il faut casser la tirelire!

Le club le plus gourmand? Nottingham Forest, où évolue l’international suisse Remo Freuler. Pour chaque match, les enfants doivent débourser entre 660 et 860 francs suisses pour parader aux côtés de leurs idoles. Pour les jeunes fans d’Everton et de West Ham, avoir ce privilège leur coûte aussi bonbon (un peu moins de 800 francs).

Quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance du football anglais pourrait se dire que ces tarifs sont si élevés dans ces trois équipes parce qu'elles font partie des meilleures du pays et qu'elles comptent les plus grandes stars. Hé bien non, loin de là! Nottingham est 19e et avant-dernier du classement de Premier League, Everton occupe juste un rang devant et West Ham ne fait pas mieux qu'une pâlichonne 13e place.

Paradoxalement, ce sont justement les clubs les plus prestigieux d'Angleterre qui ne font rien payer aux enfants pour ce moment inoubliable. Donner la main sur le terrain aux vedettes d'Arsenal (premier du classement), Manchester City (2e), Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea est gratuit.

Le classement actuel de Premier League image: txt

On imagine que les équipes qui font payer grassement ce droit aux enfants se seraient bien passées des révélations de The Sun. Dans un sport où la communication – notamment au niveau des valeurs prônées par les clubs – est devenue un enjeu énorme, d'autant plus dans la si médiatisée Premier League, cette pratique mesquine a de quoi écorner l'image de ceux qui sont concernés. (yog)