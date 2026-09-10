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Noah Okafor claque la porte de la Nati sans prévenir

KEYPIX - Leeds&#039; Noah Okafor celebrates after scoring during the Premiier League soccer match between Manchester United and Leeds in Manchester, England, Monday, April 13, 2026. (AP Photo/Dave Tho ...
Noah Okafor (ici en championnat anglais) a décidé de quitter la Nati.Keystone

Ce joueur claque la porte de la Nati sans prévenir

Noah Okafor a décidé de quitter l’équipe de Suisse. L’attaquant de 26 ans se met en retrait jusqu’à nouvel ordre, évoquant une rupture de confiance avec Murat Yakin.
10.09.2026, 13:3910.09.2026, 13:44

Noah Okafor ne jouera plus pour l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé l'attaquant de 26 ans dans un communiqué publié jeudi sur ses réseaux sociaux.

Si vous parlez allemand 👇

(Et si vous savez plisser des yeux, aussi)

Noah Okafor invoque une rupture de confiance ainsi que des incidents survenus lors de la dernière Coupe du monde, qui l'auraient profondément affecté.

«J'ai décidé que je ne souhaitais plus jouer en équipe nationale sous les ordres de l'entraîneur actuel»
Noah Okafor

Okafor souligne que cette décision lui a été extrêmement difficile à prendre et précise qu’elle n’a absolument rien à voir avec son temps de jeu. Malgré des efforts de part et d’autre et un entretien de clarification avec le sélectionneur national Murat Yakin et des membres du staff technique avant le tournoi, des promesses n’auraient pas été tenues lors de la Coupe du monde et la confiance aurait été trahie.

«Noah Okafor nous a informés personnellement jeudi qu'il ne jouera plus pour l'équipe nationale pour le moment. Nous respectons sa décision et lui souhaitons bonne chance et beaucoup de succès dans son club», a réagi l'ASF, sans entrer plus dans les détails.

(ats/acu)

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