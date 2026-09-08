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On connaît les noms des prétendants au Ballon d'Or

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La joueuse Aitana Bonmati avec ses Ballons d'Or l'année dernière, en Espagne.image: Keystone

On connaît les noms des prétendants au Ballon d'Or

On sait qui a été sélectionné pour le Ballon d'Or 2026: voici les noms.
08.09.2026, 20:4208.09.2026, 21:28

Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Ousmane Dembélé figurent parmi les 30 joueurs sélectionnés pour le Ballon d'Or 2026 qui sera attribué le 26 octobre. Chez les dames, la triple lauréate Aitana Bonmati n'est par contre pas dans la sélection, selon les listes dévoilées mardi par les organisateurs.

Outre le Ballon d'or de la saison dernière Ousmane Dembélé, sept autres joueurs du Paris Saint-Germain sont encore en course: Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos et Willian Pacho. En revanche, Désiré Doué et l'ancien Parisien Bradley Barcola (Liverpool) sont absents de la liste.

Messi présent, Mané et Quinones en surprises

Les Espagnols, lauréats du dernier Mondial aux Etats-Unis, sont les plus nombreux, avec six représentants, parmi lesquels Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri ou encore Ferran Torres.

Un footballeur étrangle un jeune fan dans les tribunes
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Lionel Messi, huit fois sacré Ballon d'or dans sa carrière, finaliste malheureux du Mondial avec l'Argentine, qui a annoncé il y a moins de dix jours sa retraite internationale, est lui aussi toujours prétendant à un neuvième sacre. Plus surprenant, le Sénégalais Sadio Mané (Al-Nassr) et le Mexicain Julian Quinones (Al-Qadsiah FC) sont également nominés.

Chez les femmes, l'absence de la triple lauréate Aitana Bonmati constitue la petite surprise de la liste des 30 prétendantes. La superstar de Barcelone s'était blessée fin novembre 2025 et n'a repris qu'en mai 2026, trop peu pour prétendre au quadruplé.

Manzambi nominé parmi les jeunes talents

Les grandes favorites pour lui succéder sont elles bien là, notamment les trois Barcelonaises, la double Ballon d'or Alexia Putellas (désormais à London City Lionesses), Patri Guijarro ou l'attaquante polonaise Ewa Pajor.

Pourquoi ce but a été validé malgré une faute de main
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Les deux lauréats, homme et femme, seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à Londres le 26 octobre.

Dans la catégorie des meilleurs jeunes joueurs Johan Manzambi a été récompensé de sa saison avec une nomination parmi les dix meilleurs talents du football mondial. La concurrence sera toutefois rude, puisque Lamine Yamal, qui a déjà remporté deux fois ce «trophée Kopa», peut prétendre à un troisième titre. Yan Diomandé ou encore Ayyoub Bouaddi figurent également parmi les prétendants.

(sda/ats/afp)

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