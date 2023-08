Les fans des Glasgow Rangers profitent de l'avant-match au Lady Godiva Pub à Genève. image: watson

Les fans des Glasgow Rangers marquent leur territoire à Genève

Les supporters écossais sont bien arrivés dans la cité de Calvin pour le match de Ligue des champions contre Servette ce mardi soir (20h30). Quelques heures avant le duel, l'ambiance est festive et bon enfant.

On s’attendait déjà à voir des hordes de fans écossais squatter la gare Cornavin et les terrasses alentours. Il n’en est rien. Pas un seul maillot bleu des Rangers à l’horizon, ni même de Servette. Les seuls maillots de football – deux de Benfica et un de l’Ajax – sont portés par des badauds près du pont du Mont-Blanc. Aucun indice, pour l’instant, qu’un match de Ligue des champions entre Servette et les Glasgow Rangers a lieu ce mardi soir à quelques kilomètres de là.

Il est 15h00, direction Plainpalais et ses nombreuses terrasses, histoire de trouver trace des supporters britanniques, dont environ 2000 sont attendus au Stade de Genève. Bingo! Deux jeunes hommes avec un chandail des Gers marchent au loin, près de la place de Neuve.

Un ours écossais (pour l'instant) raisonnable, au jus de fruit. image: watson

Une fois à Plainpalais, aucun chant ni tintement de chope de bière ne se font entendre. Aucun Ecossais, non plus, dans le bar «l’Éléphant dans la Canette». Mais le serveur, Scott (qui n'a rien à voir, malgré son prénom, avec la terre de William Wallace mais qui est lui-même fan de foot et du Stade Rennais), nous informe qu'une dizaine de fans des Rangers sont venus manger dans l'établissement une heure plus tôt. «Ils étaient calmes et très polis», témoigne-t-il.

Son collègue se mêle à la discussion: «Je crois qu'il y a un rassemblement de supporters des Rangers dans un bar un peu plus loin.» Il pointe avec son doigt le sud de la plaine de Plainpalais.

Un papy, un ado et des chaussures maudites

C'est la direction qu'on emprunte. Quelques mètres plus loin, trois hommes et un ado sont assis sur un bloc de pierre, tous vêtus d'un maillot des Rangers. On les aborde avec un «Welcome in Geneva!» Les quatre Ecossais répondent par un grand sourire et ont une envie apparente de discuter foot avec des locaux. Trois générations sont représentées: le grand-père Jack Schofield Senior, le père Jack Schofield Junior et le fils Cooper Schofield. Le quatrième fan, Stuart Alexander, est un ami de la famille. Les quatre compagnons, qui suivent les Rangers partout en Europe, sont arrivés lundi à Genève et repartiront mercredi. «Genève est une très belle ville, mais il fait très chaud!», soupire Stuart.

Jack Jr, Cooper, Stuart et Jack Sr (de gauche à droite): trois générations de fans des Rangers réunies à Genève. image: watson

En bons protestants (les Rangers sont très majoritairement soutenus par les protestants de Glasgow, au contraire des catholiques pro-Celtic), ils sont allés voir le Mur des Réformateurs la veille.

La discussion est amicale, quand soudain Stuart pointe mes chaussures en faisant mine d'être effaré. «C'est quoi ces chaussures vertes et blanches?! Tu n'as pas le droit de porter ça, ce sont les couleurs du Celtic!», me sermonne-t-il en rigolant. Les trois autres éclatent de rire. Puis, sérieusement: «Tu sais, en 73 ans, mon père n'a jamais porté un seul vêtement vert de sa vie», m'explique Jack. Son paternel acquiesce avec un sourire complice. «Si tu vas voir le rassemblement de fans, change tes chaussures ou cache-les!», conclut Stuart, juste avant de chaleureux adieux.

De la bière, des drapeaux et le coup des lacets

On file quelques rues plus loin. Ça y est: des voix fortes en anglais, des chants, des drapeaux britanniques accrochés sur la devanture du Lady Godiva Pub. Une centaine de supporters écossais, bière (mais aussi, plus étonnamment, eau et coca) à la main ont pris possession des lieux. Marquer son territoire en ville, une démarche typique des fans british.

Les fans des Rangers refont la déco du Lady Godiva Pub. image: watson

Là aussi, l'ambiance est bon enfant. On est accueilli chaleureusement, il n'y a aucun signe d'agressivité. On tape la discussion avec quelques fidèles des Gers, dont certains remarquent aussi les fameuses chaussures. On me conseille à nouveau, pour ne pas dire ordonne, d'absolument troquer les bandes vertes pour du bleu, puis un des Ecossais se penche sur ma pompe gauche. Je crains de voir de la bière couler dessus ou le cuir vert être déchiré. Rien de tout ça: le jeune homme me détache juste les lacets, avec sourire et le rire de ses potes en arrièrefond. Et puis on se serre la main pour prendre congé, à coups de «Good luck!»

Le geste clin d'œil des lacets en dit beaucoup sur l'état d'esprit des fans visiteurs en ce début de soirée mardi à Genève: ils sont là pour le foot et la fête.

Un policier à qui un supporter écossais vient de serrer la main confirme qu'il n'y a eu pour l'instant aucun débordement. Espérons que cette belle ambiance dure, parce qu'un match de Ligue des champions en Suisse romande, ce n'est pas tous les jours. Et avec une qualif de Servette, ce serait encore mieux!