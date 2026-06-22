Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde. Keystone

Messi est officiellement le meilleur buteur de la Coupe du monde

Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, après son but contre l'Autriche.

Plus de «Sport»

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde. Il a ouvert la marque lundi contre l'Autriche d'une reprise du gauche à la 38e.

Avec 17 réalisations, le capitaine argentin, qui dispute sa sixième Coupe du monde, compte désormais un but de plus que Miroslav Klose. Il avait rejoint l'Allemand à la faveur de son triplé la semaine dernière face à l'Algérie lors de l'entrée en lice des champions du monde argentins dans le Mondial 2026.

Le Brésilien Ronaldo complète le podium avec 15 réalisations, suivi du Français Kylian Mbappé, qui joue en Amérique du Nord sa troisième Coupe du monde, et de l'Allemand Gerd Müller (14 buts). (sda/ats/afp)