ciel clair28°
DE | FR
burger
Sport
Football

Lionel Messi est le meilleur buteur de la Coupe du monde

epa13057106 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EPA/JEFFREY MCWHOR ...
Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde.Keystone

Messi est officiellement le meilleur buteur de la Coupe du monde

Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, après son but contre l'Autriche.
22.06.2026, 20:2422.06.2026, 20:24

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde. Il a ouvert la marque lundi contre l'Autriche d'une reprise du gauche à la 38e.

Avec 17 réalisations, le capitaine argentin, qui dispute sa sixième Coupe du monde, compte désormais un but de plus que Miroslav Klose. Il avait rejoint l'Allemand à la faveur de son triplé la semaine dernière face à l'Algérie lors de l'entrée en lice des champions du monde argentins dans le Mondial 2026.

Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet

Le Brésilien Ronaldo complète le podium avec 15 réalisations, suivi du Français Kylian Mbappé, qui joue en Amérique du Nord sa troisième Coupe du monde, et de l'Allemand Gerd Müller (14 buts). (sda/ats/afp)

On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
Thèmes
Les norvégiens s'incrustent à un cours de yoga à Times Square
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Cap-Vert réalise un nouvel exploit
Après avoir tenu en échec l’Espagne, le Cap-Vert a remis ça lundi à Miami en décrochant un point face à l’Uruguay de Marcelo Bielsa.
Le Cap-Vert a écrit une nouvelle page de sa jeune histoire en Coupe du monde lundi matin à Miami. Il a marqué ses premiers buts en tenant tête (2-2) à l'Uruguay qui réalise une nouvelle contre-performance.
L’article