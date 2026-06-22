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Mondial 2026: le Cap-Vert réalise un nouvel exploit

Cape Verde goalkeeper Vozinha, center, reacts at the end of the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) Voz ...
Le Cap-Vert en est déjà à deux points dans cette Coupe du Monde.image: Keystone

Le Cap-Vert réalise un nouvel exploit

Après avoir tenu en échec l’Espagne, le Cap-Vert a remis ça lundi à Miami en décrochant un point face à l’Uruguay de Marcelo Bielsa.
22.06.2026, 05:2522.06.2026, 05:44

Le Cap-Vert a écrit une nouvelle page de sa jeune histoire en Coupe du monde lundi matin à Miami. Il a marqué ses premiers buts en tenant tête (2-2) à l'Uruguay qui réalise une nouvelle contre-performance.

La 64e nation au classement Fifa, héroïque dans ce match, a ouvert le score par Kevin Pina (21e) et égalisé par Hélios Varela (61e) alors que Maxi Araujo (44e) et Agustin Canobbio (45e+6) avaient marqué pour la Celeste. L'Uruguay, deuxième du groupe H à égalité avec son adversaire du jour, devra absolument éviter la défaite face à l'Espagne, favorite de la poule, pour espérer voir les 16es de finale.

L'Espagne sans pitié pour les Saoudiens

Un rêve de qualification que le Cap-Vert réalisera à coup sûr s'il remporte son dernier match de groupe vendredi prochain à Houston face à la faible Arabie saoudite.

Araujo, buteur et passeur

Dominateurs à l'entame du match, les Urugayens ont été surpris sur un coup franc lointain du milieu cap-verdien Kevin Pina, qui est allé se loger dans le filet du gardien uruguayen Fernando Muslera (21e).

Le drapeau saoudien a un traitement différent des autres au Mondial

Les joueurs de Marcelo Bielsa ont resserré le jeu et Maxi Araujo, déjà buteur contre les Saoudiens (1-1), a égalisé de la tête à la 44e. Agustin Canobbio a inscrit le 2-1 en toute fin de première période en battant le portier des Requins bleus Vozinha grâce à une passe de la tête d'Araujo (45e+6).

Mais sur une erreur du défenseur Mathias Olivera, Hélio Varela a chipé le ballon à Muslera et marqué dans le but vide à la 61e. Piqué au vif, l'Uruguay a repris le contrôle face à des Cap-Verdiens héroïques en défense, sans parvenir à retrouver le chemin des filets.

(ats/roc)

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