L'OGC Nice, deuxième de Ligue 1, cartonne actuellement sur le terrain et a des idées originales en dehors.

Ce club de foot noue un étrange partenariat

L'OGC Nice vient d'annoncer sa nouvelle collaboration avec l'opéra de la ville. Et elle est nettement moins farfelue qu'elle n'y paraît.

Une maison close comme sponsor maillot, des gourous qui viennent au chevet d'une équipe en mal de résultats ou des enfants dessinant les tuniques des joueurs: les exemples de partenariats insolites entre les clubs de foot pros et des acteurs étrangers à la branche ne manquent pas. Mardi, l'OGC Nice a ajouté une ligne à cette longue liste.

Le club français de Ligue 1 – dans lequel joue le Suisse Jordan Lotomba – a annoncé sa nouvelle collaboration avec... l'opéra de la ville. On voit les mauvaises langues venir: non, ce n'est pas pour que les joueurs prennent des cours de chant, histoire de ne pas casser les oreilles des (télé)spectateurs s'ils sont amenés à chanter un hymne national.

Alors que les Niçois se tournent vers l'opéra, Kylian Mbappé semble, lui, toujours préférer le théâtre. Image: keystone

«Deux des institutions les plus emblématiques de la ville de Nice, l'Opéra de Nice et l'OGC Nice, sont fières d'annoncer un partenariat inédit qui promet d'apporter une nouvelle dimension à la scène culturelle et sportive de la Côte d'Azur», se félicite dans son communiqué le club, actuel deuxième du championnat de France et qui a le même propriétaire que le Lausanne-Sport, Ineos. Il précise:

«Cette alliance unique entre la musique classique et le football sera l’occasion de tisser des liens mais aussi de mettre en avant les similitudes de ces deux domaines en apparence distincts» Communiqué de l'OGC Nice

Et, effectivement, il y en a. L'OGC Nice en liste quelques-unes: «quête de perfection, dépassement de soi, sens du collectif, dévouement au public sont en effet des qualités que l’on attend autant d’un artiste que d’un sportif, dont la particularité commune est de vivre leur passion au plus haut niveau».

Coaching particulier et hymne prestigieux

Ce n'est pas Dayot Upamecano qui contredira cette idée. Le défenseur du Bayern Munich et de l'équipe de France a révélé avoir pris des cours avec un chanteur lyrique pour développer sa voix afin de pouvoir mieux communiquer sur le terrain.

Vous avez besoin d'un autre exemple de ce lien entre foot et musique classique? L'hymne de la Ligue des champions. Le célèbre morceau a été composé au début des années 1990 pour anoblir l'image de ce sport, qui souffrait alors méchamment de l'essor du hooliganisme. «La très grande majorité pensait que l’on devait utiliser We are the Champions de Queen, mais nous recherchions quelque chose de plus classique afin de monter en gamme» , expliquait un ancien directeur marketing de l'UEFA dans des propos repris par So Foot.

Concrètement, le partenariat entre l'OGC Nice et l'opéra permettra à des chanteurs lyriques de venir interpréter l'hymne local Nissa la Bella au stade avant certains matchs. Une chorale sera aussi formée entre des jeunes fans du club et le chœur d’enfants de l’opéra. Finalement, il y aura une rencontre dans la salle de concert, en public, entre un chef d’orchestre et un coach sportif qui présenteront et compareront leur métier respectif, au final pas si éloignés.

On se réjouit déjà d'entendre le coach du Lausanne-Sport Ludovic Magnin donner ses consignes tout en lyrisme si le club vaudois décidait, comme son allié niçois chez Ineos, de nouer un partenariat avec l'opéra de la capitale cantonale.