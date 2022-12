Unai Emery ne veut plus d'Emiliano Martinez à Aston Villa

Le coach d'Aston Villa Unai Emery est fortement agacé par le comportement de son gardien, Emiliano Martinez, et veut s'en séparer. image: keystone

Attitude d'Emiliano Martinez: son coach à Aston Villa ne veut plus de lui

Selon le média espagnol Estadio Deportivo, le coach d'Aston Villa veut se séparer du gardien argentin, pourtant tout frais champion du monde. En cause: le comportement de celui-ci.

Il y a une semaine, Emiliano Martinez devenait un héros national en Argentine en contribuant largement au sacre de l'Albiceleste en Coupe du monde. Il avait alors réalisé un arrêt miraculeux à la dernière minute des prolongations et arrêté un tir au but. Mais huit jours plus tard seulement, le gardien est devenu un paria dans son club d'Aston Villa, à en croire Estadio Deportivo.

Le média espagnol révèle que le coach des Villans, Unai Emery, est exaspéré par le comportement de Martinez et souhaite le voir partir. A sa place, l'Espagnol aimerait engager le gardien de Séville Yassine Bounou dit «Bono», excellent avec le Maroc lors du Mondial.

L'ancien coach de Yassine Bounou nous a parlé du magicien marocain👇 Watson au Maroc Bono, le «Federer du Maroc» de yoann graber, casablanca

Brillant dans la cage de l'Argentine au Qatar, «Dibu» Martinez a ensuite été moins inspiré au moment des célébrations du sacre, avec des gestes obscènes et des provocations envers la France et, principalement, Kylian Mbappé. Ce qui a apparemment fortement irrité Unai Emery, qui avait déjà averti publiquement qu'il discuterait de ces célébrations avec son portier.

Notre commentaire sur le comportement de Martinez👇 Commentaire Oui, Martinez est un petit con, mais le bon goût, c'est pas le but de Fred Valet

Une chose est sûre: le gardien argentin, encore en vacances, ne défendra pas les filets d'Aston Villa contre Liverpool ce lundi soir (18h30) lors du Boxing Day. (yog)