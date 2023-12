Voici les cadeaux de Noël les plus bizarres de clubs sportifs

Les supporters seelandais sont-ils particulièrement distraits? On pourrait le croire avec l'objet que propose la boutique de leur club: un Key Finder, autrement dit une plaquette à accrocher à ses clés pour retrouver celles-ci en cas de perte. Son prix? 59 francs. Espérons toutefois pour les fans biennois que leurs clés ne tombent pas en mains de fidèles d'une équipe rivale, qui seraient peut-être tentés de faire une crasse...

Quelle est l'odeur du PSG? Seuls les propriétaires de ce diffuseur d'encens estampillé avec le logo du club et vendu 210 francs suisses connaissent la réponse.

Dans la boutique des Blaugrana, vous pouvez acheter un petit rectangle de pelouse du Camp Nou – actuellement en travaux – pour 80 euros. Le plus étonnant avec ces morceaux de gazon n'est pas le fait qu'ils aient sûrement été foulés par Lionel Messi ou Robert Lewandowski, mais qu'ils ne nécessitent aucun arrosage. Le club catalan en explique les raisons sur son site web:

Le club de NHL, où joue quatre Suisses (Nico Hischier, Akira Schmid, Jonas Siegenthaler et Timo Meier) propose à ses fans cette élégante cravate en soie tissée. Assez flashy, il faut le reconnaître, et pas forcément très confortable pour jouer au hockey sur glace.

Cela fait plus de sept ans que Pep Guardiola est sur le banc du champion d'Europe en titre. Une telle fidélité, accompagnée de nombreux succès, mérite bien une statuette (même si elle ne mesure que cinq centimètres).

Une plaque de bouche d'égout avec le logo de votre club? C'est possible pour les fidèles de l'Eintracht Francfort. Mais ils devront casser la tirelire: l'objet est vendu 242 euros. A ce prix-là, on conseille aux supporters de ne pas souiller la plaque en évitant de marcher dessus...

La boutique du légendaire FC St. Pauli a beaucoup à offrir. Par exemple ce pochoir avec le logo du club et une bonbonne de spray. Rassurez-vous: ce cadeau ne devrait pas mener à du vandalisme sous forme de tags: selon le site web du club hambourgeois, le spray est «écologique, sans solvant et entièrement soluble dans l'eau».

Les supporters des Brodeurs peuvent se mettre à la pâtisserie avec ces moules qui forment les initiales de leur club de cœur. Seule condition: utiliser toutes les lettres en même temps et dans le bon ordre, sinon ça n'a pas de sens.

Tout le monde peut être supporter des Rossoneri: les pulls de Noël du club lombard sont disponibles pour les femmes, les hommes, les enfants et... les chiens.

