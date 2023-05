Le site érotique «My.Club» souhaite devenir le sponsor maillot de l'Inter Milan. image: keystone

Un site porno bientôt sur le maillot de l'Inter Milan?

La nouvelle plateforme de contenus sexuels «My.Club» a fait une offre au finaliste de la Ligue des champions pour devenir son sponsor et floquer son nom sur sa tunique.

L'Inter Milan fait partie des clubs italiens de tradition et même des meilleurs au monde. La preuve avec sa récente qualification pour la finale de la Ligue des champions (contre Manchester City le 10 juin à Istanbul) et son sacre en Coupe d'Italie mercredi. Ces exploits des «bleu et noir» réjouissent aussi beaucoup un... site érotique.

Son nom? «My.Club» Cette entreprise se présente comme la meilleure alternative à «OnlyFans». Elle propose des contenus érotiques et des chats sexuels sur la base d'un abonnement. Et «My.Club» a fait une offre alléchante à la direction de l'Inter Milan, comme le rapporte, entre autres, le tabloïd britannique The Mirror. Le site pornographique offrirait ainsi au club milanais 90 millions de francs suisses pour pouvoir floquer les maillots des Nerazzuri de son logo au cours des cinq prochaines années.

Depuis les problèmes financiers de son ancien sponsor, l'Inter Milan joue avec des maillots vierges de publicité. Image: keystone

Pour l'Inter, cette offre pourrait être la solution à une situation précaire. Depuis septembre 2021, le finaliste de la Ligue des champions disposait d'un sponsor maillot, l'entreprise de cryptomonnaie «DigitalBits».

Mais en raison des turbulences sur ce marché, «DigitalBits» n'a plus pu remplir ses obligations contractuelles. Selon plusieurs médias, les Milanais n'ont ainsi plus reçu d'argent de leur sponsor depuis mars 2023. Du coup, ils ont décidé de jouer sans logo publicitaire sur leur maillot, comme ça a par exemple été le cas lors de la demi-finale de Ligue des champions contre l'AC Milan.

Des internautes sur leur faim et un paradis fiscal

Mais grâce à «My.Club», cette situation pourrait bientôt changer. Les dirigeants interistes doivent toutefois décider si avoir ce nouveau partenaire est une bonne idée: après l'échec de l'accord avec une entreprise de cryptomonnaies, conclure un contrat avec une entreprise de contenus sexuels peut présenter des risques.

D'autant plus que les internautes qui visitent le site de «My.Club» y trouvent jusqu'à présent surtout beaucoup de promesses suggestives et peu de contenus. Les mentions légales de l'exploitant du site indiquent une société dont le siège se trouve dans le paradis fiscal de Chypre.

Voici à quoi ressemblait le maillot de l'Inter Milan avant d'effacer le nom de «Digitalbits». Image: keystone

On n'en sait guère plus sur cette entreprise, qui n'a été enregistrée en tant que société qu'en juin 2022 et qui s'apprête désormais, selon ses propres dires, à devenir l'une des principales plateformes de sexe. L'avenir nous dira si elle est un sponsor maillot digne de confiance pour un club de foot de classe mondiale.

Adaptation en français: Yoann Graber