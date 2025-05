Le conflit israélo-palestinien s'invite sur le Tour d'Italie

Des manifestants ont perturbé la course, jeudi dans le final de la sixième étape, pour contester la présence de l'équipe Israël-Premier Tech dans le peloton.

Journée chaotique jeudi sur les routes du Giro. La sixième étape, qui menait les coureurs de Potenza à Naples, a été courue sous la pluie, et comme souvent lorsque la route dans le Sud de l'Italie est détrempée, la chaussée s'est transformée en une véritable patinoire.

Résultat: une chute collective à environ 70 kilomètres de l'arrivée, ayant provoqué les abandons de Jai Hindley, ancien vainqueur du Tour d'Italie, et Juri Hollmann. Les leaders Richard Carapaz et Adam Yates sont également tombés, mais ils ont pu reprendre la course.

La chute massive en vidéo Vidéo: twitter

Après cet incident, l'étape a été neutralisée et les coureurs ont continué à avancer au ralenti pendant une vingtaine de kilomètres, avant qu'un nouveau départ ne soit donné. Les organisateurs ont ensuite annoncé que tous seraient classés dans le même temps et qu'il n'y aurait pas de bonifications à l'arrivée.

Or malgré ces mesures, le chaos s'est poursuivi dans le final, à trois kilomètres du but. A cet instant, les deux hommes de tête, Enzo Paleni et Taco van der Hoorn, cravachaient pour ne pas se faire avaler par le peloton. Ils visaient la victoire d'étape.

Deux manifestants ont alors surgi sur la route, juste devant eux, avec une banderole, de la rubalise et ce qui semble être une corde, pour perturber voire interrompre la course. Si le Français et le Belge sont parvenus à éviter la chute, ils ont été contraints de couper leur effort, lâchant des secondes dans leur duel avec le peloton.

Ce qu'il s'est produit

Vidéo: twitter

«Soudain, je les ai trouvés devant moi et j'étais complètement bloqué. J'ai dû m'arrêter complètement», a commenté Enzo Paleni à l'arrivée. «A ce moment-là, nous avons dû redémarrer, mais j'étais complètement détruit. Cela a eu un impact, c'est sûr. Je ne sais pas si nous aurions pu nous en sortir autrement, je ne pense pas. Mais c'est dommage que cela se termine ainsi», a de son côté regretté Taco van der Hoorn.

Il semblerait que les deux individus appartiennent à un groupe d'activistes italien, défendant les droits des Palestiniens. Ce groupe avait appelé à manifester plus tôt dans la journée contre la présence en course de l'équipe Israël-Premier Tech. Désireux d'éviter une nouvelle chute, certains spectateurs ont tenté d'appréhender les manifestants, qui essayaient ensuite de déployer leur banderole au passage du peloton.

Pour rappel, l'équipe Israël-Premier Tech a mis en place depuis octobre 2023 un certain nombre de mesures afin de garantir la sécurité de ses coureurs, retirant par exemple le mot «Israël» de son bus et de ses véhicules. En outre, elle propose à ses coureurs des tenues d'entraînement neutres.

