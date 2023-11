Le technicien français ne comprend pas les votes de certains journalistes. Image: keystone

Didier Deschamps fustige le vote suisse au Ballon d’or

Le sélectionneur de l'équipe de France n'est pas loin de parler de malhonnêteté pour décrire les votes des huit journalistes (dont celui représentant la Suisse) qui n'ont attribué aucun point à Kylian Mbappé.

Didier Deschamps est l'objet de toutes les attentions en France depuis qu'il a convié Warren Zaïre-Emery (17 ans) au prochain rassemblement des Bleus. Il s'agit d'un évènement, c'est en effet la première fois depuis 1914 qu'un joueur tricolore aussi jeune rejoint les rangs des A. La décision en a forcément surpris plus d'un.

Mais si le sélectionneur français s'est fait remarquer, c'est aussi pour une autre raison. Dans un extrait d'interview diffusé par la chaîne beIN Sports, Didier Deschamps s'est exprimé au sujet des résultats du Ballon d'or.

Celui qui a conduit les Bleus au titre de champion du monde en 2018 estime que Kylian Mbappé «aurait mérité de le gagner». Il évoque une certaine déception, sans qu'il y ait besoin de consoler le joueur. Deschamps précise également qu'Erling Haaland et Lionel Messi méritaient tout autant le Ballon d'or que son poulain. En revanche, il comprend moins les choix de certains journalistes.

Pas loin de la «malhonnêteté»

Le sélectionneur de l'équipe de France s'est ainsi dit «surpris, voire même un peu plus, du vote de certains». Il juge étonnant le fait de ne pas placer Kylian Mbappé dans le Top 5, et donc de ne lui accorder aucun point, comme l'a par exemple décidé Christophe Cerf, représentant suisse au Ballon d'or. Pour rappel, le journaliste de la RTS avait préféré dans son quinté Erling Haaland, puis Vinicius, Yassine Bounou, Bernado Silva et Bukayo Saka.

Après avoir lâché un gros soupir, Didier Deschamps a ajouté:

«Je ne vais pas dire que c'est de la malhonnêteté, mais on n'en est pas loin» Didier Deschamps

L'extrait en vidéo! Vidéo: twitter

Kylian Mbappé a pris la troisième place du Ballon d'or - c'est la première fois de sa jeune carrière qu'il parvient à atteindre le podium. L'attaquant du PSG a obtenu 270 points, bien moins qu'Erling Haaland (357) et Lionel Messi (462).

Parmi les 92 votants, seuls huit ont boudé la star tricolore. Outre la Suisse, l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, le Liban, la Guinée équatoriale, la Norvège et le Panama ont proposé un top 5 sans la présence du Français, qui a pourtant terminé meilleur buteur de la dernière Coupe du monde.