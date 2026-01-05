Le programme de la Coupe du monde ne fait pas l'unanimité. Image: AP

Les horaires du Mondial 2026 font polémique

Parmi les 104 matchs de la Coupe du monde 2026, plusieurs se disputeront après minuit (heure suisse), ce qui inquiète des fans et des diffuseurs.

L'agence de presse allemande dpa a récemment révélé que les responsables des chaînes de télévision ont été surpris d'apprendre que les 104 matchs du Mondial 2026 seront retransmis dans pas moins de quinze créneaux différents l'été prochain. Or les négociations contractuelles évoquaient initialement seulement quatre horaires.

Les matchs du tournoi nord-américain devaient en effet être disputés à 18 heures, 21 heures, minuit et 3 heures du matin (heures en Suisse). Ce ne sera finalement pas le cas: les coups d’envoi s’échelonneront entre 18 heures et 6 heures du matin. L'agence de presse allemande précise que «l’ampleur du nombre de rencontres disputées en pleine nuit européenne a pris tout le monde de court».

Au total, 35 matchs de la phase de groupes débuteront entre 01h et 06h, heure suisse, soit près de la moitié des 72 rencontres de cette phase du tournoi. Uruguay–Espagne est l’une des affiches les plus intéressantes qui se déroulera la nuit. Cette rencontre du groupe H se tiendra à Zapopan, au Mexique, le 27 juin, avec un coup d’envoi à 02h, heure suisse.

L'Allemagne inquiète

En Allemagne, la programmation tardive de nombreux matchs (dont les deux de la Mannschaft qui débuteront à 22h) complique la tâche des chaînes publiques ARD et ZDF. Celles-ci ne peuvent diffuser de la publicité qu’avant 20 heures, comme le rappelait récemment le Tages-Anzeiger. Cette contrainte limite les recettes destinées à amortir le coût des droits TV et fait des horaires de coup d’envoi un véritable défi éditorial, logistique et organisationnel pour les diffuseurs.

Les Suisses, eux, ont plus de chance: la Nati disputera ses trois matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à 21h, heure de chez nous. Précisons également que le match d'ouverture (Mexique - Afrique du Sud) et la finale auront aussi lieu à 21h en Suisse.

Seize villes, trois pays et quatre fuseaux horaires

Sur son site internet, la FIFA explique que «la version actuelle des heures de coup d’envoi et des stades vise à optimiser les conditions de bien-être pour les joueurs et le public, tout en permettant au plus grand nombre possible de personnes, dans le monde entier et tous les fuseaux horaires, de suivre la compétition.» Le Mondial s’étendra sur 16 villes situées dans trois pays et réparties sur quatre fuseaux horaires, avec des distances pouvant atteindre 4 500 km entre certains sites.



L'instance précise encore que l'exercice «complexe des heures de coup d'envoi et du choix des stades a impliqué une analyse technique de tous les sites – températures moyennes, installations de climatisation, transports publics, sécurité – ainsi que des discussions concertées entre les différents secteurs d’activité de la FIFA, notamment la gestion des compétitions, les services aux équipes, la médecine, la télévision, la diffusion et la billetterie.»