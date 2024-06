TF1 a commis une jolie bourde après le match des Bleus

Une bourde drôle et savoureuse, qui permet de rappeler toute l'importance des parents dans la carrière des sportifs professionnels. Espérons pour les spectateurs de TF1 que les commentateurs de la chaîne seront plus à même de reconnaître les mères de joueurs lors des matchs de l'Euro.

TF1 cherchait en fait à lui faire une surprise en lui montrant sa mère, venue assister à la rencontre. Or la femme présentée n'était qu'une illustre inconnue, aucunement la bonne personne. Petit fiasco à une heure de grande écoute et fou rire pour Bixente Lizarazu, consultant de la première chaîne de France.

La magnifique complicité entre une mère et son champion de fils

Jonathan Clauss, auteur du but du break d'une remarquable frappe fouettée à l'entrée de la surface de réparation (70e), était logiquement invité sur le plateau d'après-match, pour revenir sur sa prestation à moins de dix jours du Championnat d'Europe des nations.

Plus de «Sport»

Les plus lus

L'Euro débute dans 9 jours: où en sont les principaux favoris?

Entre l'équipe de France fragilisée, l'Allemagne qui monte en puissance et l'Angleterre qui compte plus que jamais sur son duo de feu Kane-Bellingham pour mettre fin à 58 ans de disette, les principaux favoris de l'Euro 2024 affichent des états de forme disparates. On fait le point à 9 jours du lancement de la compétition.

Après une campagne qualificative sans accroc, les vice-champions du monde ont été méconnaissables au cours de leurs deux matchs amicaux au mois de mars, avec une défaite cuisante contre l'Allemagne (0-2) et un succès sans gloire face au Chili (3-2).