Le SLO se sépare de son coach Anthony Braizat

Le technicien n'a donc pas survécu à la lourde défaite concédée dimanche à Zurich face à Grasshopper (5-2). Le SLO, qui s'était déjà incliné 5-2 le week-end précédent mais à domicile face à St-Gall, reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Son deuxième et dernier succès de la saison remonte au 1er octobre à Bâle (3-0). (ats/yog)

«Ses qualités de meneur d'hommes lui auront permis d’apporter une véritable identité à son vestiaire, en forgeant un groupe uni et combatif autour de lui»

«Depuis son arrivée, Anthony Braizat a joué un rôle essentiel dans notre succès et notre progression. Son engagement indéfectible, sa passion pour le football et sa vision stratégique ont grandement contribué à notre parcours remarquable», écrit le club sur son site internet.

Anthony Braizat occupait ce poste depuis l'entame de la saison 2022/23. C'est donc sous la férule du technicien français de 46 ans, ex-coach de Servette, d'Yverdon et du Stade Nyonnais, que le SLO a obtenu sa promotion dans l'élite au printemps dernier.

Le néo-promu pointe au 11e et avant-dernier rang du classement de Super League, deux points devant la lanterne rouge Bâle.

Le Stade Lausanne Ouchy a annoncé ce lundi le limogeage de son entraîneur, Anthony Braizat. Il avait mené le club en Super League ce printemps. Les Vaudois occupent la 11ème et avant dernière place.

