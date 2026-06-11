Le Panama à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Panama lors de la Coupe du monde 2026.
Le Panama évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Ghana. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Panama participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Luis Mejía; 35 ans; Nacional
- César Samudio; 32 ans; Marathón
- Orlando Mosquera; 31 ans; Al-Fayha
Défenseurs
- César Blackman; 28 ans; Slovan Bratislava
- José Córdoba; 25 ans; Norwich City
- Fidel Escobar; 31 ans; Saprissa
- Edgardo Fariña; 24 ans; Pari Nizhny Novgorod
- Jiovany Ramos; 29 ans; Puerto Cabello
- Carlos Harvey; 26 ans; Minnesota United FC
- Eric Davis; 35 ans; Plaza Amador
- Andrés Andrade; 27 ans; LASK
- Michael Amir Murillo; 30 ans; Beşiktaş
- Roderick Miller; 34 ans; Turan Tovuz
- Jorge Gutiérrez; 27 ans; Deportivo La Guaira
Milieux de terrain
- Cristian Martínez; 29 ans; Ironi Kiryat Shmona
- José Luis Rodríguez; 27 ans; Juárez
- Adalberto Carrasquilla; 27 ans; UNAM
- Ismael Díaz; 29 ans; León
- Yoel Bárcenas; 32 ans; Mazatlán
- Alberto Quintero; 38 ans; Plaza Amador
- Aníbal Godoy (C); 36 ans; San Diego FC
- César Yanis; 30 ans; Cobresal
Attaquants
- Tomás Rodríguez; 27 ans; Saprissa
- José Fajardo; 32 ans; Universidad Católica
- Cecilio Waterman; 35 ans; Universidad de Concepción
- Azarias Londoño; 24 ans; Universidad Católica
Calendrier
Voici quand jouera le Panama durant la Coupe du monde:
Classement
Le Panama affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Ghana lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:
(leo/adapt. btr)
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