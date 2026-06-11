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Le Panama à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Panama players pose for a team photo prior to a World Cup 2026 qualifying soccer match against Guatemala in Guatemala City, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Moises Castillo, File) WCup Panama ...
L'équipe du Panama, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

Le Panama à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Panama lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:2811.06.2026, 10:28

Le Panama évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Ghana. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Panama participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Luis Mejía; 35 ans; Nacional
  • César Samudio; 32 ans; Marathón
  • Orlando Mosquera; 31 ans; Al-Fayha

Défenseurs

  • César Blackman; 28 ans; Slovan Bratislava
  • José Córdoba; 25 ans; Norwich City
  • Fidel Escobar; 31 ans; Saprissa
  • Edgardo Fariña; 24 ans; Pari Nizhny Novgorod
  • Jiovany Ramos; 29 ans; Puerto Cabello
  • Carlos Harvey; 26 ans; Minnesota United FC
  • Eric Davis; 35 ans; Plaza Amador
  • Andrés Andrade; 27 ans; LASK
  • Michael Amir Murillo; 30 ans; Beşiktaş
  • Roderick Miller; 34 ans; Turan Tovuz
  • Jorge Gutiérrez; 27 ans; Deportivo La Guaira

Milieux de terrain

  • Cristian Martínez; 29 ans; Ironi Kiryat Shmona
  • José Luis Rodríguez; 27 ans; Juárez
  • Adalberto Carrasquilla; 27 ans; UNAM
  • Ismael Díaz; 29 ans; León
  • Yoel Bárcenas; 32 ans; Mazatlán
  • Alberto Quintero; 38 ans; Plaza Amador
  • Aníbal Godoy (C); 36 ans; San Diego FC
  • César Yanis; 30 ans; Cobresal

Attaquants

  • Tomás Rodríguez; 27 ans; Saprissa
  • José Fajardo; 32 ans; Universidad Católica
  • Cecilio Waterman; 35 ans; Universidad de Concepción
  • Azarias Londoño; 24 ans; Universidad Católica

Calendrier

Voici quand jouera le Panama durant la Coupe du monde:

Classement

Le Panama affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Ghana lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:

(leo/adapt. btr)

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