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Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine

Fans react during a watch party for a World Cup Round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Carson, Calif., Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)
Les Américains ne comprennent pas pourquoi les Européens agissent ainsi.Image: FR171736 AP

Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, de nombreux supporters européens ont décidé de rejoindre les stades américains à pied. Une habitude banale de ce côté-ci de l'Atlantique, mais beaucoup moins aux Etats-Unis, où certains trajets ressemblent davantage à une mission de survie qu'à une balade d'avant-match. Les autorités locales ont même dû lancer quelques mises en garde.
03.07.2026, 20:5203.07.2026, 20:52
Margaux Habert
Margaux Habert

Il existe deux façons principales d'aller voir un match de football. Ou de «soccer», comme on le scande outre-Atlantique.

La première consiste à marcher jusqu'au stade avec plusieurs milliers d'autres supporters, chanter beaucoup trop fort, croiser des vendeurs de saucisses, perdre un ami, le retrouver par hasard devant une buvette et arriver au coup d'envoi avec l'impression que le match a déjà commencé depuis une heure.

Ou à jouer de la cornemuse:

@heraldscotland Scotland Fenway Park Pipers play Scotland the Brave as thousands of Scots march to Fenway Park in Boston 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 The 'Tartan Army March' culminates in a Boston Red Sox celebration of Scotland at the iconic ballpark 🇺🇸 READ MORE FROM BOSTON AT LINK IN STORIES 𝘐𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘸𝘪𝘵𝘩 @SPAR Scotland 𝘝𝘐𝘋𝘌𝘖: 𝘕𝘦𝘸𝘴𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵 #scottishfootball #worldcup2026 #tartanarmy #boston #scotland ♬ original sound - The Herald

La seconde consiste à monter dans une voiture dont la clim' est réglée sur «banquise», prendre une autoroute à six voies, se garer sur un parking de la taille d'un canton suisse pour la modique somme de 150 dollars, puis marcher les 300 derniers mètres.

Bienvenue dans l'un des plus grands malentendus culturels de cette Coupe du monde américaine.

A pied au bord de l'autoroute

Depuis le début du tournoi, de nombreuses vidéos montrent des supporters européens tentant de rejoindre les stades à pied, comme ils le feraient à Londres, Dortmund, Marseille, Bâle ou Milan.

Sauf qu'aux Etats-Unis, beaucoup d'enceintes sportives n'ont pas franchement été pensées pour les piétons. Elles sont souvent entourées de parkings géants, d'échangeurs, de routes à plusieurs voies et d'infrastructures conçues d'abord pour la voiture. Ce qui donne des scènes parfois lunaires.

@katfish87 Traffic so crazy people just walking across NJ roads for the #worldcup ♬ Melisa I'M Drunk And Outside - Afroplugs

On y voit ainsi des supporters en maillot marcher en file indienne le long de routes très fréquentées, traverser des zones commerciales sans trottoirs dignes de ce nom ou avancer sous un soleil de plomb avec la conviction très européenne que «ça a l'air faisable sur Google Maps». Spoiler: non.

Ils recherchent Xavier Dupont de Ligonnès au Mondial

A New York, la question est même devenue un sujet en soi autour du MetLife Stadium, situé dans le New Jersey. Les autorités ont rappelé qu'il était interdit de rejoindre l'enceinte à pied les jours de match, pour des raisons de sécurité. Ce qui, pour un supporter européen, peut sonner comme une phrase inventée par un urbaniste sadique qui aurait dessiné un stade parfaitement visible… mais accessible uniquement en SUV.

Parce que dans beaucoup de pays européens, rejoindre le stade à pied n'est pas juste un moyen de transport, c'est carrément une partie du folklore. C'est le moment où les chants montent, où les rues se remplissent, où les terrasses débordent, où l'on sent progressivement que quelque chose se prépare.

@craigferguson_1 Never tell a Scotsman what he can and can’t do 😅 #walkingtometlife #europeans #metlifestadium #worldcup #europeanswalkingtometlife ♬ original sound - Craig Ferguson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Aux Etats-Unis, si quelqu'un marche vers le stade, on lui demande plutôt si sa voiture est en panne. Et les plus zélés appellent peut-être le 911:

«Au secours! J'ai vu des gens se déplacer... sans moteur!»

D'autres traditions

Mais s'ils ne se rendent pas à pied au stade, les Américains ont, eux aussi, leurs propres rituels d'avant-match: le célèbre tailgating.

Plusieurs heures avant le coup d'envoi, les supporters installent tables, chaises, glacières et parfois même un barbecue directement sur le parking du stade.

Nathan Hocking, of Pueblo, Colo., prepares food for a tailgate party outside Empower Field at Mile High before the Denver Broncos host the Las Vegas Raiders in an NFL football game Thursday, Nov. 6, 2 ...
Tailgate avant un match de NFL, le jeudi 6 novembre 2025, à Denver.Keystone

La fête ne commence donc pas dans les rues alentour, mais entre un coffre ouvert, une Bud Light bien fraîche et une saucisse qui grille. Une tradition quasiment sacrée dans le football américain et le baseball, qui commence doucement à s'installer aussi autour du «soccer».

Les chants des Américains font hurler le reste du monde

Pendant cette Coupe du monde, le tailgating a toutefois été davantage encadré pour des raisons de sécurité. Face à la polémique suscitée par une éventuelle interdiction, la Fifa a précisé qu'elle n'était pas intervenue et que les règles varient selon les sites, laissant chaque ville fixer ses propres conditions.

Une perplexité mutuelle

Le plus étonnant, c'est que chaque camp semble observer les habitudes de l'autre en haussant un sourcil. Les Américains ne comprennent pas pourquoi des gens choisissent volontairement de marcher plusieurs kilomètres alors que des voitures climatisées et des parkings (hors de prix) existent.

Les Européens, eux, découvrent avec perplexité, et parfois un brin d'effroi, qu'un stade peut être visible au loin pendant quarante minutes sans qu'aucun chemin piéton logique ou réellement sûr ne permette de l'atteindre.

Cette Coupe du monde n'oppose pas seulement des sélections nationales, mais elle confronte aussi deux visions très différentes du sport, de la manière d'urbaniser ses espaces et des traditions d'avant-match.

D'un côté, la procession joyeuse, bruyante et un peu arrosée vers le stade. De l'autre, le règne du barbecue, de la Bud Light et du parking XXL. Le meilleur souvenir que chacun rapportera peut-être de cette Coupe du monde ne sera peut-être pas un maillot, mais une tradition piquée à l'autre.

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source: sda / andre penner
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Un match de patrons!
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Face à leur ancien sélectionneur Vladimir Petkovic, les Suisses ont assumé leur statut et leurs ambitions pour enfin remporter un match à élimination directe dans une Coupe du monde moderne. Oui, il ne s'agissait «que» d'un 16e de finale, mais cette victoire acquise grâce à des buts de Breel Embolo (10e) et Dan Ndoye (46e) permet aux Helvètes d'exorciser certains démons de leur histoire récente.
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