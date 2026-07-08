Sur X, les internautes se sont emparés du style de Murat Yakin en quelques minutes. image: watson/x

«Un dealer des années 70»: Murat Yakin obsède les internautes

Pendant que le sélectionneur de la Nati peut savourer la victoire de son équipe sur la Colombie et profiter d'une brève pause bien méritée avant les quarts de finale ce week-end, les internautes, eux, ne prennent pas le temps de souffler. Au contraire: la dégaine de Murat Yakin leur a inspiré un déluge de comparaisons très originales.

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Qu'il soit assimilé à un dealer de cocaïne des années 1970, un mafieux italien, un riche homme d'affaires ou un séduisant tueur en série, le look du coach de l'équipe de Suisse, avec ses lunettes fumées et son allure de caïd de Miami, n'a pas manqué de tomber dans l'œil des spectateurs étrangers durant le match qui l'opposait à la Colombie ce mardi.

Murat Yakin en dealer de drogue

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Murat Yakin en Miami Vice

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Murat Yakin en Diego Delgado, le baron de la drogue colombien



Très sarcastique, celui-là.

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Murat Yakin en Hannibal Lecter

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Murat Yakin en patron de la mafia italienne

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Murat Yakin en playboy des années 80

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Murat Yakin en Charles Sobhraj, le tueur en série du film Le Serpent

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Murat Yakin en Brian Tee

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«Il me rappelle Brian Tee et je ne vais pas élabore.r»

Ok, bizarre, mais on saisit le truc.

Murat Yakin en le banquier suisse du Loup de Wall Street

Jean Dujardin approves this message.

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Murat Yakin en le tireur turc Yusuf Dikeç

Le tireur turc est devenu un phénomène mondial lors des Jeux olympiques d’été de 2024.

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Murat Yakin en le mec des Dents de la mer

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Murat Yakin en mec qui fait la lessive

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Il ressemble aux gens qui font la lessive pour vous à petit prix.

Il est précis, celui-là.

Murat Yakin en Mads Mikkelsen

On est sûr que l'acteur danois approuve aussi. D'ailleurs, il a joué dans la série Hannibal entre 2013 et 2015. Coïncidence? Nous ne pensons pas.

Allez, un dernier pour la route

En tout cas, il semblerait que les Américaines soient complètement frappadingues du coach de la Nati. On vous laisse avec cette internaute qui ne mâche pas ses compliments.

Ce qui est certain c'est que les internautes semblent tous avoir eu la même intuition, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés, ses grandes lunettes et son calme olympien, rarement (jamais?) un sélectionneur n'aura autant inspiré les créateurs de mèmes.

Vidéo: watson